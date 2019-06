Marketing Nel Turismo - Tecniche di comunicazione

Marketing nel Turismo

Il marketing è quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze. Pianifica la politica dei prezzi, promozione, distribuzione e progettazione di idee.Le 4P sono:-Posto;-Prezzo;-Prodotto;-Promozione.Le aziende devono essere pronte e disponibili a mettersi in ascolto ed a dialogare con i propri clienti senza fare affidamento alle modalità tradizionali con cui si rivolgevano prima. Impone il passaggio da una logica commerciale ad una logica razionale.4 caratteristiche fondamentali per comunicare:-Soggetto;-Contenuto;-Mezzi;-Destinatario.Nel 1954 Abraham Maslow, ha elaborato una piramide dei bisogni, o scala dei bisogni, dove sono indicate, in forma gerarchica alcune tipologie di bisogni che l'uomo avverte:-1° Posto: Autorealizzazione;-2° Posto: Conoscenza;-3° Posto: Estetica -4° Posto: Stima;-5° Posto: Affetto;-6° Posto: Sicurezza;-7° Posto: Fisiologici.La comunicazione , ad esempio, è un bisogno primario e fa parte di quelli fisiologici.Conosciamo meglio nel dettaglio, il creatore di questa piramide:Abrahm Maslow (1908-1970), era uno psicologo statunitense, principalmente noto per la sua teoria sulla gerarchizzazione dei bisogni, ed è collocato nei giornali scientifici al decimo posto tra gli psicologi più citati del 20° secolo. E' noto per aver ideato una gerarchia, la cosiddetta "Piramide di Maslow" sopra citata. Nel 1954 pubblicò "Motivazione e personalità", dove espose la teoria di una gerarchia di motivazioni che muove dalle più basse (originate dai bisogni primari - fisiologici)a quelle più alte (volte alla piena realizzazione del proprio potenziale umano - autorealizzazione). Le teorie di Maslow permettono di porsi in una condizione di autocritica, analizzando la personale capacità di soddisfare i propri bisogni e, in base a questi, di saper comprendere quelle che sono le necessità degli altri.