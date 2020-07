Le prime critiche al turismo

Autenticità di un luogo

La critica che la teoria del sightseeing fa alla questione dell'autenticità/inautenticità si chiama Sightseeing = paradigma per cui si sottolinea che il turista fruisce di una realtà sociale che non è quella reale.L'autenticità è un concetto molto sviluppato nelle teorie che si occupano di turismo ed è un paradigma che pertiene all'identità dei luoghi, dei territori che si attraversano, che si visitano.Ad esempio qual è la differenza tra la fruizione che si fa negli spazi pubblici a Napoli e quella che si fa a LasVegas? o a Venezia, Firenze? Qual è la differenza in termini di fruizione quando uno passeggia per le strade di Napoli e quando passeggia per New York, Venezia? Agganciandoci al paradigma dell'autenticità vediamo qual è la differenza.Quando una persona passeggia per i Decumani di Napoli, trova aspetti di autenticità? Cioè sta attraversando uno spazio che ha a che fare con l'identità reale del luogo o invece sta attraversato uno spazio cambiato, sagomato rispetto alle aspettative che il turista ha?Cosa può succedere quando flussi di turisti attraversano un territorio?Innanzitutto cosa attira i turisti a Napoli, ad esempio?- Per caso- Perchè hanno sentito parlare di Napoli- Per motivi culturali (nota: elemento di autenticità è proprio la cultura. Una delle motivazioni principali del viaggio è il poter fruire di una cultura diversa dalla propria.),- Diversità- Presenza di beni culturali artistici architettonici (nota: uno dei poli di attrazione di questa città è per esempio l'architettura..attira i turisti e li inserisce in una realtà che dovrebbe essere autentica)- Napoli, a differenza di altre città, come Roma e Venezia ad esempio, conserva ancora un ceto popolare, quindi le sue tradizioni e i suoi stili di vita al centro della città (altro elemento di autenticità)