Kuwait - Aspetti economici

Il Kuwait, con il Bahrein è il più piccolo Stato della penisola arabica. La popolazione pari a quasi 4 milioni di abitanti è distribuita su di una superficie di circa18.000 chilometri quadrati. La capitale Al-Kuwait ne conta circa 400.000. Tuttavia, il paese pur essendo così piccolo, ha un peso economico e quindi politico non indifferente ed anche la sua notorietà è molto alta.La sua economia si fonda soprattutto sull’estrazione e la raffinazione del petrolio. Innanzitutto si tratta del quinto produttore mondiale di petrolio dopo l’Arabia Saudita, Canada, Iran e Iraq e le sue riserve ammontano ad 1/5 del totale mondiale. L’80% delle entrate pubbliche proviene da questo settore.Il secondo comparto economico riguarda il settore finanziario e anch’esso è in qualche modo collegato al petrolio perché riguarda gli investimenti derivati dalle entrate petrolifere. Da segnalare che il pacchetto azionario della KIO (una società azionaria del Kuwait, possiede anche azioni della Mercedes, della British Petroleum o della Fiat. Poiché la popolazione non è molto numerosa e la ricchezza elevata, questo comporta a fare del Kuwait uno dei più ricchi del mondo anche se questa indicazione ha solo un valore statistico perché la ricchezza è in mano di pochi. Durante la guerra del Golfo, molte infrastrutture collegate all’industria petrolifera andarono distrutte, ma furono ricostruite in tempo record con una spesa che ha superato in 50 miliardi di dollari.Il territorio è piatto e sabbioso, quasi privo d’acqua, ad eccezione dell’oasi di Al-Giahra, dove si pratica una cultura irrigua che fornisce cereali e datteri. Fino alla seconda guerra mondiale il paese era molto povero La scoperta di pozzi petroliferi ha portato al paese una rivoluzione economica. E’ anche vero che il Kuwait è una monarchia assoluta tuttavia le royalties sono talmente alte da causare una ridistribuzione del benessere. In questa ottica, sono state intraprese grandi opere pubbliche, come strade, aeroporti, ospedali, scuole,impianti per desalinizzazione distillazione dell’acqua, e tutti i cittadini possono arrivare gratuitamente ai gradi più alti dell’istruzione: il Kuwait ha il più alto tasso di alfabetizzazione nel mondo arabo. Da segnalare che la capitale Al-Kuwait è la città più moderna e razionale del Medio-Oriente.