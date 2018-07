Industria turistica

Il turismo industriale è enorme ed opera in tutto il mondo incorporando molti diversi settori compreso trasporto, ristorazione, hotel, musei, divertimento e sport inclusi l'ambiente e molte altre preoccupazioni. Offre lavoro in molti diversi campi per tutti i tipi di persone con diverse competenze, dai macchinisti per gli autobus per i tour guidati, dai camerieri, segretarie, autisti, dai commercianti agli agricoltori, istruttori sportivi, storici e molto ancora. Con il boom del turismo negli anni passati l'economia di molti paesi è ora basato sul settore turistico, che , se è ben gestito, può aiutare le zone povere a svilupparsi.



Il turismi dovrebbe essere un' esperienza positiva per tutti, ma, come in ogni grande industria, ci possono essere problemi e malcostume e cosi ci sono organizzazioni come l'UNWTO, un ramo delle nazioni unite , che veglia su ciò che accade nel settore, in particolare, nei paesi in via di sviluppo, e cerca di promuovere il turismo responsabile.Oggi la scelta di destinazioni e vacanze è vasto, e il tipo di vacanza in una zona o in un paese dipende in gran parte dalle risorse naturali: vacanze al mare o in montagna, safari, crociere fluviali per citarne solo alcuni. Ci sono diversi tipi di vacanza per diversi tipi di persone: vacanze rilassanti e per quelli più attivi, come le vacanze studio, vacanze di lavoro, vacanze sportive e molte altre. La scelta è illimitata. E per il tour operator è importante far conoscere le loro vacanze al pubblico. La pubblicità viene effettuata non solo attraverso le agenzie di viaggio , ma anche in televisione e alle fiere del turismo e di destinazione, dove i tour operatoe promuovono le destinazioni e danno consigli, idee di dove andare. Un'altra fonte di informazioni e pubblicità è Internet. Una rapida occhiata produrrà centinaia di idee e vi metterà in contatto con altri turisti che vogliono scambiare idee ed esperienze.