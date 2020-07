Inautenticità e autenticità del turismo

"Inautenicità" del turismo, nel senso che il turista in viaggio non vedrebbe il mondo così come esso è realmente, ma solo il mondo che è stato selezionato per lui dall'organizzazione turistica o predisposto accuratamente dalle stesse comunità locali.L'autenticità non è solo una questione strutturale (mantenere alcune parti della città vecchie e consumate) ma anche sociale (quindi gli stili di vita..le abitudini delle persone, i loro comportamenti. Uno si aspetta dal napoletano che sia sempre generoso oppure al contrario rude, volgare...questo è un altro pregiudizio)Pensate al vascitour che avviene nei quartieri spagnoli. Si tratta di una visita guidata (quindi già questo la dice lunga rispetto all'autenticità del passaggio della visita che si potrebbe fare spontaneamente di un basso) che parte dalla sede della cooperativa nei Quartieri Spagnoli. Lungo una porzione piccola dei Quartieri Spagnoli viene incontrato il salumiere, il fruttivendoli, il barista. Fino ad approdare in un basso che è stato adattato per le visite ai turisti. Questo basso ripropone la vita dei napoletani tra la guerra e il dopoguerra. Dove sta la differenza rispetto a visitare un basso in maniera spontanea? Cioè essere guidati da un'anziana che abita nel basso e che cucina piatto tipico rispetto al vascitour?Questo è il passaggio chiave dall'autenticità all'inautenticità.La differenza è che è tutto ricostruito e sembra si voglia accontentare il desiderio del viaggiatore di visitare una città che si ritiene autentica.