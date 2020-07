Definizione di turismo

Ci sono diverse definizioni di turismo, una è questa:Secondo WTO (World Tourism Organization) il turismo è l'azione svolta da coloro che viaggiano luoghi a scopo di svago, conoscenza e istruzione, per non più di un anno consecutivo.Questa definizione ci dà una serie di elementi:1. Intanto il turismo è un'azione sociale, quindi è una dimensione di movimento, quindi chi fa turismo agisce in qualche modo, e lo fa muovendosi da un'area all'altra del globo, del paese, della città.2. Si tratta di persone che visitano luoghi a scopo di svago, conoscenza e istruzione, per non più di un anno consecutivo.Questo è un altro dilemma su cui spesso i sociologi dibattono e cioè se questo arco temporale sia quello effettivo, cioè se dopo un anno non si diventi un’altra cosa, o se invece un viaggio cosiddetto corto, di qualche giorno non ci dia la certificazione di turista.Quindi chi viaggia per un giorno secondo questa definizione potrebbe essere turista come chi viaggia per un anno intero.La variabile spazio e tempo sono due dimensioni fondamentali in generale nella sociologia e soprattutto in quella del turismo.Il termine turismo deriva da Grand Tour, il viaggio intrapreso intorno al 17° secolo per motivi culturali da aristocratici, soprattutto britannici attraverso i principali paesi europei.