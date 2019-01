Fenomeno del turismo

Turismo

Il turismo indica l’insieme di attività compiute dai turisti, che viaggiano per un qualsiasi motivo, per un periodo non superiore ad un anno.

turista: è colui ,che viaggia spostandosi dal suo ambiente per un determinato periodo e che effettua almeno un pernottamento.

escursionista: è colui ,che viaggia lontano dal suo ambiente nell’arco di una giornata e che non effettua pernottamenti.

Secondo le statistiche turistiche coloro ,che non vengono definiti turisti sono quelli ,che non pagano alloggio e trasporto:

• Immigrati;

• Rifugiati;

• Nomadi;

• Diplomatici;

• Forze armate;



• Passeggeri di transito;• Lavoratori frontalieri.

I servizi turistici vengono classificati in:

• incoming: servizi offerti dagli operatori di un territorio agli stranieri;

• outgoing: servizi offerti dagli operatori a coloro ,che partono da un Paese all’altro.

Leakage

Indica le perdite turistiche di un Paese determinate dal turismo incoming e “Fai da te” , per il semplice motivo ,che con il turismo “Fai da te” il turista non usufruisce di servizi offerti da un’agenzia italiana all’estero.

L’incoming ,al contrario, fa si che turisti stranieri usufruiscano di servizi stranieri in Italia , per esempio, e non di servizi italiani.

Turismo attivo

E’ l’insieme di attività svolte dai turisti o escursionisti in viaggio

E’ diviso in :

• turismo internazionale: outgoing e incoming;

• turismo nazionale: domestico e outgoing;

• turismo interno: domestico e incoming.

Turismo produttivo

Sarebbero i servizi offerti (prodotti e venduti) da operatori turistici (tour operator , tour organiser e agenzia di viaggi intermediaria).Quest’ultimi comprendono i servizi di accoglienza e di accesso:

• Trasporto;

• Transfer;

• Alloggio;

• Visite;

• Escursioni;

• Interprete;

• Guida turistica;

• Visite ai musei;

• Shopping ecc.

Viaggio

Turismo passivo

E’ l’itinerario da seguire per il turista o escursionista e anche l’insieme delle attività da svolgere.Si classifica in viaggio organizzato (forfait) o viaggio “Fai da te”.E’ l’insieme di attività svolte dai residenti di un luogo per incrementare le entrate turistiche.

Tra le varie attrattive ci sono gli ancillary: sport, visite ai musei, shopping e altro ancora.

Da ciò si deduce che la presenza positiva è tutto.