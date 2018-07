Turista - Definizione (2)

Cos'è un turista?

Abbiamo visto che il turismo è una vasta industria. Cosi è possibile da definire in poche parole?Siamo pronti a definire cosa il turista è e cosa lui o lei vogliono.I milioni di viaggi che le persone fanno ogni giorno non sempre sono a scopo turistico. Immigrati, viaggiatori d'affari, viaggi di salute o chi semplicemente va a trovare un familiare.Prima di tutto possiamo dire che i turisti sono persone che sono in visita temporanea, di solito per piacere, in un luogo che non è la loro casa. Come tale, loro hanno particolari bisogni quale non hanno in casa. Devono avere un posto per dormire e per mangiare. Ma questo non è tutto. Essere chiamati turisti, persone che sono fuori casa devono soddisfare alcuni dei seguenti criteri:-Il loro soggiorno sarà normalmente da pochi giorni a due settimane. Essi possono muoversi o trascorrere l'intera vacanza in un posto, che probabilmente non hanno mai visitato o non possono trovare in futuro;-Devono pagare l'alloggio(hotel, BeB,campeggio,vitto escluso, ecc...), sebbene alcuni turisti sono capaci di evitare queste spese per stare con amici e famiglie;-Mangiano nei ristoranti, cafés o pub accedendo anche alle toilettes e panchine per sedersi e riposare;-Normalmente non lavorano durante la vacanza. Il loro tempo viene speso per attivita culturali o di svago come visite turistiche ed escursioni;-Fanno uso di una serie di informazioni, traduzioni e servizi di trasporto locali;-Comprano i souvenir e oggetti del posto