Buckingham Palace - interesse storico e turistico

Elisabetta II risiede e lavora a Buckingam Palace che ospita anche gli uffici amministrativi della casa reale. Un tempo al suo posto esisteva il Buckingham House, la residenza privata del duca di Buckingham, costruito nel XVII secolo. Nel 1761, i proprietari vendettero l’edificio al re Giorgio III che ne fece dono alla moglie,la regina Carlotta.La famiglia reale iniziò così a risiedervi mentre gli affari del regno venivano trattati nel vicino palazzo Saint-James.Fu Giorgio IV ad iniziare tutti quei lavori che trasformartono Buckingham Palace in residenza ufficiale reale. Lo stile riflette l’influenza neo classica alla francese che tanto amava il re. Il punto centrale era costituito dal marble Arch, un arco di trionfo in marmo bianco che commemora le vittorie britanniche a Trafalgar e a Waterloo, costruito appositamente per diventare la porta d’accesso alla corte d’onore. I lavori terminarono nel 1837 e la regina Vittoria fu la prima a stabilircisi. Dopo la nascita dei figli, essa ordinò che l’arco di marmo fosse spostato per creare più spazio per la famiglia e fu così collocato nella parte nord-ovest di Hyde Park dove si trova tutt’ora. La pietra di Caen utilizzata per la costruzione della facciata di Buckingham sopportava difficilmente gli effetti dello smog inglese per cui essa, ormai annerita, fu interamente restaurata nel 1913, utilizzando la pietra bianca di Portland. La facciata è molto armonica e alterna semipilastri a colonne sormontate da capitelli classici.Oggi la regina e il duca di Edimburgo come pure alcuni membri della famiglia occupano gli appartamenti privati dell’ala nord del palazzo. Dall’inizio di agosto e fino alla fine di settembre, quando la regina si sposta in Scozia, le 19 sale degli appartamenti sono aperti al pubblico. In questo caso,la bandiera dell’Union Jack sostituisce quella reale (= Royal standard) e ciò significa che la regina è assente da Buckingham. L’ingresso è sorvegliato in permanenza dai Granatieri che indossano la caratteristica uniforme. I turisti possono assistere giornalmente alla cerimonia del cambio della guardia.Interessanti sono le cifre che ruotano intorno al palazzo:esso ha una superficie di 77.000 metri quadrati e comprende 775 stanze, 78 bagni, 760 finestre e 1514 porte.Ad eccezione di Edoardo VII, nessun re è morto a Buckingham Palace. Il Palazzo è circondato da un vasti giardino dove vivono 30 specie di uccelli diversi e dopo crescono 350 tipi di fiori.