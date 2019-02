Agriturismo

L'agriturismo é un'attivitá secondaria intrapresa dall'imprenditore agricolo, che non deve prevalere sull'attivitá agricola e che apporta maggiore ricchezza al contadino stesso e alla sua famiglia.

E' definita attivitá connessa ai sensi dell'art. 2135 cc.

L'agriturismo fu introdotto in Italia con l'associazione Agriturist nel 1965, mentre la prima legge quadro fu emanata nel 1985 , in cui lo Stato introdusse un principio di omogeneitá con le leggi regionali.

Divenne impresa con la riforma del 2001 e fu disciplinato dalla legge n. 96/2006, che prevede:

• La dichiarazione dei redditi e delle terre ,che appartengono all'imprenditore , cosicché possa usufruire di agevolazioni come finanziamenti a fondo perduto, di cui puó usufruire per la ristrutturazione dell'edificio (cordinate e gestite dalla regione) ;

• L'imprenditore deve abitare nelle vicinanze dell'agriturismo;

• La divisione in periodi dedicati all'agricoltura/ allevamento e periodi per la gestione dell'agriturismo;

• Offertá di ospitalitá e attivitá ricettive;

• Deve avere alloggi all'aperto , dove consentire il parcheggio;

• Degustazione e ristorazione con prodotti ricavati dall'attivitá dall'attivitá agricola/dell'allevamento;

• Attivitá per valorizzare il territorio.

L'agriturismo puó essere un'impresa familiare e una societá (di capitali o di persone) e la qualitá dei servizi offerti viene valutata in soli(e non in stelle).

Altre forme simili all'agriturismo sono:

• Il pescaturismo, gestito da un pescatore ,che attraverso la sua barca offre ai turisti servizi relativi all'attivitá di pesca sportiva con strumenti consentiti , valorizzazione della cultura legata alla pesca e del paesaggio costiero e pesca professionale;

• L'ittiturismo , che é sempre gestito da un pescatore ,che usufruisce della sua barca o delle sue proprietá per offrire: ospitalitá ai turisti con strutture idonee , degustazioni e ristorazione con prodotti di mare e valorizzazione della cultura ittica.