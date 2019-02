L’agenzia di viaggio e turismo

L’agenzia di viaggio esercita un’attività commerciale , che prevede la produzione e la vendita di pacchetti turistici o singoli servizi ed anche la fornitura di biglietteria.Il reggio decreto della legge del 1936 è la prima a menzionare quest’attività.Nella legge quadro del 1983 , l’agenzia di viaggio non è stata inserita fra le imprese turistiche , ma in un articolo vengono elencate le sue funzionalità , cioè:• Organizzare servizi;• Produrre servizi;• Fornire servizi ai turisti.

Divenne impresa turistica con la riforma del 2001 e ciò decretò anche la sua divisione in :

• Tour operator;

• Travel agent(agenzia intermediaria).

Il Tour Operator ha il compito di produrre pacchetti turistici o assemblarli , con i servizi acquistati dalle varie imprese che operano nel settore.

Li propone al Travel agent o agenzia intermediaria , che li promuove e vende .



Essa è classificata in :• Agenzia individuale, in cui il direttore tecnico ha rapporti con il Tour Operator, fornitori e clienti;• Agenzia in franchising , in cui un’agenzia madre ha rapporti contrattuali , mentre le sue filiere producono e vendono i pacchetti;• Agenzia in networking, che è disposta di un modello detto Network , il quale rapporti centrali con il Tour Operator;• Agenzia di corrispondenza , in cui agiscono più agenzie autonome , legate fra loro da dei contratti.Grazie alle leggi stipulate dalle regioni le agenzie hanno maggior potere rispetto al passato.