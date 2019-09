Strutture portanti in elevazione e partizioni interne

Strutture portanti in elevazione: i pilastri

Calcestruzzo armato

Pilastri in profilati d’acciaio

Pilastri in muratura

Strutture portanti orizzontali in elevazione: le travi

travi principali

travi di collegamento

travi secondarie

Partizioni interne orizzontali: i solai

costituiscono gli elementi verticali delle strutture in elevazione, in grado di scaricare sulle fondazioni tutti i carichi dell’edificio, essi possono essere realizzati in:: possiedono un’armatura metallica composta da barre longitudinali parallele all’asse e collocate in prossimità sia degli angoli sia lungo i lati della sezione del pilastro, a una distanza minima della superficie esterna del calcestruzzo, detta copri ferro (2 – 3 centimetri); questa armatura è poi legata da staffe trasversali che circoscrivano le precedenti barre longitudinali.: sono realizzati con elementi tubolari e con elementi di profilato “a doppia T”, sono più sensibili al vento e al fuoco quindi vengono rivestiti da calcestruzzo.: sono utilizzati per sorreggere strutture che trasmettono carichi limitati come porticati o tettoie.Le strutture portanti che agiscono sugli orizzontamenti dell’edificio sono chiamati; esse si distinguono inche sorreggono i solai del piano e ne trasmettono i carichi alle strutture portanti verticali,sorrette dalle travi principali. Le travi possono essere realizzate in: calcestruzzo armato, in acciaio e in legno.sono strutture piane che trasmettono i carichi accidentali e quelli permanenti, oltre al peso proprio, alle travi principali o alle murature portanti della struttura di elevazione dell’edificio. Sono caratterizzati da un’orditura che rappresenta la direzione delle nervature portanti del solaio.