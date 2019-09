Strutture portanti – Muri portanti

Le strutture in elevazione assicurano la stabilità dell’edificio mediante la loro capacità di contrastare i carichi e di trasferirle alle fondazioni.Le strutture portanti verticali sono classificate in: strutture continue (o lineari) e discontinue (o puntiformi).La struttura portante continua è composta da una serie di setti murari paralleli che sorreggono i solai orizzontali con i loro carichi, viene collegata a dei cordoli che legano tutte le pareti della struttura.La struttura portante discontinua è costituita dai pilastri. I pilastri uniti alle travi principali (orizzontali), che sostengono i solai, generano strutture a telaio, collegate da altre travi orizzontali (travi di collegamento) che servono per connettere e irrigidire la struttura.sono strutture verticali formate dalla disposizione ordinata di elementi modulari artificiali, realizzati in laterizio e collegate fra loro dalla malta.Per la costruzione dei muri si possono utilizzare due tipologie di elementi modulari in laterizio:: un elemento a forma di parallelepipedo i cui piani sono indicati con i nomi di: piatto o foglio, lista o coltello (25 cm) e testa o chiave (12 cm); realizzati in laterizio; le dimensioni sono 12 x 25 x 5.5 cm.: di dimensioni maggiori rispetto a quelle del mattone, realizzato in laterizio normale o alveolato; quest’ultimo rispetto al mattone presenta maggior leggerezza, coibenza e inerzia termica.I mattoni e i blocchi si classificano in: pieni, semipieni e forati, in base alla loro percentuale di foratura.I setti murari si distinguono in due tipologie:: è una muratura realizzata con mattoni di spessore a una o più teste, oppure con blocchi a tutto spessore di muro;: è una muratura il cui spessore è ottenuto mediante due o più strati di elementi in laterizio.I giunti di connessione tra gli elementi di muratura devono essere realizzati con la malta, dallo spessore di 1 centimetro; per migliorare le proprietà isolanti della muratura la distanza fra due fasce di malta non deve superare i 3 - 4 centimetri.I sottomultipli del mattone o del blocco sono: il quartino (o Bernardino), il mezzo, il tre-quarti e il mezzo-lungo.Si possono distinguere due tipi di muratura:•Le murature destinate a rimanere a vista;•Le murature destinate a essere rivestire da intonaco o da altri paramenti.In relazione all’orientamento con cui il blocco o il mattone viene assemblato, possiamo distinguere diversi tipi di: gli elementi vengono disposti tutti di foglio, con questa disposizione non è possibile realizzare pareti portanti ma solo partizioni interne;: gli elementi vengono disposti tutti di lista, viene utilizzato di frequente come strato di rivestimento esterno in murature con più strati;: gli elementi vengono disposti alternativamente di testa e di lista in modo da realizzare spessori per le mura portanti.La snellezza è lo spessore del muro.Nelle murature a faccia vista è necessaria una maggiore cura nella disposizione degli elementi e nella scelta del tipo di mattone che deve contrastare l’esposizione agli agenti atmosferici.Si possono avere vari tipi di, le più utilizzate sono:: i mattoni vengono disposti tutti di lista;: i mattoni vengono disposti in modo che si alternano mattoni disposti di lista e di testa.Si distinguono due tipi di: viene realizzata in laterizio alveolato che possiede caratteristiche di resistenza ai carichi adeguate alle prescrizioni richieste per gli edifici realizzati in zone sismiche;: migliora l’efficienza dell’isolamento termico, i costi e i tempi di posa connessi alla realizzazione della muratura.