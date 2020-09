Muri di sostegno

Muri di sottoripa o di sottoscarpa

Muri di controripa

Persi intende un manufatto murario con la funzione principale di sostenere o di contenere fronti di terreno di qualsiasi natura e tipologia, eventualmente artificiali, può anche contenere acqua, come nel caso di piscine e di dighe.possono essere distinti, in base al posizionamento o al principio statico con cui resistono, in:: essi sostengono un manufatto e a volte vengono fatti anche per non invadere il terreno privato.: essi sostengono le terre sovrastanti il manufatto.con cui si possono costruire isono: muratura di mattoni, muratura di calcestruzzo non armato, cemento armato, gabbioni e muratura di pietrame.si mettono sfalsando i giunti, sono delle opere drenanti e quindi l’acqua del terreno può filtrare a differenza di quelli fatti in calcestruzzo.possono essere: a secco, senza malte per fare i terrazzamenti; e con giunti interconessi con la malta.