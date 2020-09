Coperture civili

Unaha la funzione di definire la parte superiore dell’edificio e di preservare l’ambiente intero dagli agenti atmosferici.Lesono caratterizzate da una pendenza minima, minore del cinque per cento, sufficiente per assicurare lo scorrimento dell’acqua fino agli scarichi.Le coperture piane possono essere divisi in:: che sono accessibili alle persone solo per la manutenzione;: sono accessibili alle persone e sono dotati di pavimentazione;si distinguono in:: che sono dotati di uno strato di terra nel quale si possono coltivare fiori e anche arbusti;: sono adatte al soggiorno;: sono percorribili da veicoli.Oltre alle coperture piane possiamo trovare le. Laè una superficie di copertura inclinata secondo una determinata pendenza.Ladi una falda è data dal rapporto in percentuale tra il dislivello tra le linee di gronda e di colmo e la loro distanza in proiezione orizzontale, misurata secondo la retta di massima pendenza.Le parti di un tetto a falde sono: la linea di colmo, la linea di compluvio, la linea di displuvio.