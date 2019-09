Calcestruzzo Armato - Caratteristiche

Armatura principale

barre dritte (superiori o inferiori)

barre sagomate

spezzoni

Armatura secondaria

staffe isolate

staffa a spirale

Armatura di ripartizione

Armatura complementare

Ilè un materiale composito formato da: calcestruzzo, come materiale matrice, e da barre di acciaio dette, come materiale di rinforzo. Il calcestruzzo resiste alle sollecitazioni di compressione, mentre le barre in acciaio resistono alle sollecitazioni di trazione.L’acciaio utilizzato nel calcestruzzo armato è in forma di barre a sezione circolare dette; essi si dicono ad “aderenza migliorata” in quanto la loro superficie è elevata con sporgenze trasversali dette nervature, ripartite uniformemente su tutta la loro lunghezza, in grado di garantire la massima aderenza tra acciaio e calcestruzzo.Oltre che in barre di tondino, le armature metalliche per calcestruzzo armato possono essere commercializzate anche in tralicci (utilizzati per la formazione di travetti per solai) e in reti elettrosaldate(utilizzate per solai).Lepossono essere distinte in:: è quella che garantisce l’assorbimento delle sollecitazioni di trazione tramite le barre di medio e grosso diametro, è detta anche longitudinale; fanno parte di questa armatura le seguenti tipologie di barre:: esse vanno ripiegate a 90°, agli estremi, per una lunghezza minima di 10 diametri della barra;: con una piegatura di 45°consentono all’armatura di passare dalla parte inferiore a quella superiore;: sono barre, diritte o sagomate, che integrano le precedenti armature in opportune posizioni in cui vi sono concentrazioni di sollecitazioni.: garantisce la resistenza alle sollecitazioni di taglio nelle travi e impedisce dannose deformazioni trasversali delle barre longitudinali nei pilastri; è costituita dalla “staffatura” dell’elemento strutturale che può essere realizzato con:: queste armature sono realizzate a perimetro chiuso, che circoscrive la precedente armatura principale alla quale vengono legate con fili di ferro;: circolare o poligonale.: è un’ armatura utilizzata negli elementi strutturali di piccolo spessore, come le solette o le fondazioni a platea, per assicurare la distribuzione uniforme degli sforzi tra le barre che costituiscono l’armatura principale.: consente il corretto e stabile posizionamento delle armature precedenti, come le barre longitudinali reggi staffi o gli spezzoni distanziatori per le staffe stesse.Le armature sono protette da un ricoprimento preservante di calcestruzzo detto