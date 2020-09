Acciaio – Caratteristiche

Persi intende una lega costituita da ferro e carbonio. Il contenuto di carbonio in un acciaio deve essere compreso tra lo 0.10 per cento e lo 0.25 per cento.Con il termine “” possiamo intendere solo il metallo puro, e con questo termine possiamo indicare genericamente i vari acciai; invece quando si vuole specificare solo il dato tipo di acciaio con precise caratteristiche si ricorre alla denominazione esatta stabilita dalle norme UNI.L’è un materiale duttile e molto tenace; il suo comportamento assicura una distribuzione uniforme delle tensioni in ogni parte della struttura sollecitata.La prova più importante per determinare la qualità dell’acciaio è la “”.Questa prova viene effettuata su una provetta inserita in una macchina e sottoposta a trazione fino alla rottura. Questa macchina dispone di un meccanismo automatico che riporta su un grafico il diagramma “”.Questo diagramma ha un primo tratto rettilineo,, per cui in questo tratto le deformazioni risultano proporzionali ai carichi. Il secondo tratto del diagramma è una zona detta di “”; infatti il materiale ha dei bruschi cedimenti dovuti alla rottura di parte delle fibre e quindi l’allungamento diventa notevole anche se il carico non aumenta.Nel terzo tratto, dopo la fase di snervamento, il carico aumenta gradualmente fino al massimo ottenibile, la deformazione è una “”; infine la provetta si assottiglia gradatamente fino al collasso, che si verifica nel punto di maggiore contrazione.Laha minore importanza per i materiali metallici come l’acciaio, in quanto i risultati che si ottengono sono all'incirca gli stessi di quelli ottenuti con la prova di trazione.