Calcestruzzo - Caratteristiche e Classificazioni

Cemento + sabbia + aggregati + acqua -> calcestruzzo



Calcestruzzi ordinari

strutturale

non strutturale

per elementi modulari

Calcestruzzi leggeri e isolanti

strutturale

non strutturale

Calcestruzzi cellulari e alveolari

Calcestruzzi rinforzati

Calcestruzzi colorati

Ilè un conglomerato artificiale composto da una miscela di leganti (cemento), acqua di impasto e inerti di varia granulometria (sabbia, ghiaietto e pietrisco), che allo stato fresco ha una consistenza plastica e modellabile, e che dopo la posa e nel tempo indurisce. Ha notevoli caratteristiche di durezza e resistenza alla compressione.Per ottenere un metro cubo di calcestruzzo servono:•0.4 metri cubi di sabbia (6 KN);•0.8 metri cubi di pietrisco (13.5 KN);•Cemento 300 Kg (3 KN);•120 litri di acqua (1.2 KN);•Rapporto acqua/cemento 0.40.A volte si aggiungono anche degli additivi.si classificano in:: ottenuti da una miscela di cemento, inerti con granulometria controllata, acqua ed eventuali additivi; 2300 – 2500 Kg/metri cubi; hanno una buona resistenza alla compressione, ma è scarsa quella alla trazione; tra essi possiamo distinguere tre tipi di calcestruzzi:: impiegato per la creazione di elementi portanti (travi, pilastri, fondazioni, ecc);: per la creazione di elementi privi di compiti statici (sottofondi);: impiegati per ottenere blocchi per murature.: possiedono una massa inferiore rispetto a quella del calcestruzzo ordinario; sono previsti due tipi di calcestruzzo leggeri:: massa compresa tra 1400 – 2000 Kg/metri cubi, viene utilizzato nelle strutture in cui è indispensabile ridurre il peso della struttura;: massa compresa tra 600 – 1200 Kg/metri cubi e ha una scarsa resistenza alla compressione, viene impiegato come materiale coibente, nell’impasto viene aggiunto: argilla espansa e palline sgranate di polistirolo espanso.: sono ottenuti con l’aggiunta di sostanze che generano nell’impasto una struttura porosa, ha una massa inferiore ai 500 Kg/metri cubi; sono utilizzati per realizzare i sottofondi.: sono calcestruzzi ordinari ai quali vengono aggiunti fibre di diversa natura (sintetica, vetrosa, minerale); hanno buona resistenza alla flessione, agli urti e all’usura.: sono realizzati con pigmenti in polvere per colorare l’impasto.