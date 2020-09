Laterizi – Caratteristiche e Classificazione

caratteristiche fisiche

caratteristiche chimiche

caratteristiche tecnologiche

laterizi

laterizi

destinazione d’uso

forma

Ledei laterizi sono: la massa volumica, l’impermeabilità, la conduttività termica e l’uniformità.Invece lesono: la resistenza a compressione, la resistenza alla flessione, la resistenza alla rottura, la durezza e la resistenza alla fatica.Le, invece, sono: il comportamento che il materiale ha al fuoco, la resistenza al gelo, l’isolamento termico e l’isolamento acustico.si possono classificare in basa alla forma, in base alla porosità o alle destinazioni.I prodotti a pasta porosa, cioè permeabile e soggetti a maggiore usura, sono le terra cotte, i laterizi e le maioliche. I prodotti a pasta compatta, invece, impermeabili e dotati di maggiore resistenza all'usura sono i gres e le porcellane., in base alla loro, si possono poi suddividere in: murature, solai, coperture, pavimenti e rivestimenti, prodotti ceramici per tubazioni ed apparecchi sanitari.In base alla loroi mattoni si suddividono in: forati, con una percentuale di foratura maggiore del quarantacinque per cento; semipieno, con una percentuale di foratura tra il quindici e il quarantacinque per cento; e pieno, con una percentuale di foratura minore del quindici per cento.