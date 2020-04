Come fare le polpette di carne, specialità danese: la video ricetta

Laè un prodotto importante per la, che punta sulle nuove tecnologie per avere standard di igiene e di sicurezza sempre molto alti, con investimenti importanti nelle fattorie, per prevenire la diffusione di malattie.Con questo alimento così importante per il popolo danese, uno degli stati membri dell'Unione Europea, prepareremo delle polpette di carne che sono facilissime da cucinare, saporite ed economiche.Il video che riportiamo, di, ci porta a scoprire non solo ingredienti e ricetta, ma anche qualcosa di più del paese da cui proviene e della sua agricoltura, in un viaggio nel gusto ma anche nella realtà europea, cheLa ricetta proviene dal libro #EUFarmRecipies, un progetto di COPA Cogeca che rappresenta gli agricoltori e le cooperative europee lanciato per promuovere piatti di tutti gli stati membri europei con una forte base agricola.Cosa aspetti a preparare queste gustose polpette? Ecco di seguito la video ricetta.