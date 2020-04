Farro, olio e miele a domicilio: l'idea di un giovane imprenditore in tempi di Covid

L'ha messo in difficoltà non pochi settori dell'economia mondiale. Ancheè tra questi. Ma le idee di alcunistanno riuscendo, da un lato, a garantire servizi ai cittadini - che sempre più richiedono prodotti alimentari a domicilio - e, dall'altro, a fare in modo che le Ansa Europa - AgriUE racconta l'iniziativa di, imprenditore di 35 anni che, con il sostegno della Cia-agricoltori italiani, ha organizzato una rete di dieci aziende agricole per fareLa sua impresa produce cerali, in particolare, e poi, che dai campi finiscono direttamente sulla tavola delle famiglie con la genuinità tipica dei prodotti a chilometro 0.Una risposta alla crisi, sostiene Andrea, che può funzionare per il breve e medio termine. Per ripartire - spiega - serviranno anche fondi extra.