Fuori sede: quanto costa una stanza in affitto in ogni città

Aumento dei costi di affitto nel 2019

Stanza singola o doppia? I costi degli affitti del 2019 in 14 città italiane

Bari € 255

Bologna € 447

Catania € 211

Firenze € 433

Milano € 573

Napoli € 326

Padova € 321

Palermo € 233

Pavia € 306

Pisa € 308

Roma € 448

Siena € 317

Torino € 353

Venezia € 335

Bari € 184

Bologna € 268

Catania € 159

Firenze € 260

Milano € 372

Napoli € 229

Padova € 213

Palermo € 136

Pavia € 194

Pisa € 215

Roma € 311

Siena € 249

Torino € 239

Venezia € 250

Trasferirsi temporaneamente per motivi di studio è ormai una pratica abbastanza diffusa per tutti quegli studenti italiani residenti in cittadine prive di atenei e troppo lontane per permettere il pendolarismo giornaliero. Ogni anno sono così davvero molti gli studenti fuori sede che scelgono di affittare una stanza nella città in cui è presente l’ateneo che si è scelto di frequentare, piuttosto che rinunciare a seguire i corsi a causa della troppa distanza.Il mondo degli studenti universitari appare quindi variegato e ricco sia di pendolari sia dicostretti a sostenere ogni annoche inevitabilmente hanno ricadute sul bilancio familiare mensile. Proprio per questo, sempre più spesso gli studenti fuori sede cercano, pur di riuscire a pagare almeno una parte della quota di affitto per cercare di gravare il meno possibile sulla famiglia.Se tutti sanno che i costi per poter studiare nelle università sono davvero elevati, coloro che intendono iscriversi e frequentare una facoltà da fuori sede si chiedono peròPer fare luce su questi diversi quesiti, sono utili i dati riportati da Immobiliare.it stilati adsecondo cui quest’anno si è registratonelle principali città italiane che ospitano gli atenei con la concentrazione maggiore di studenti fuori sede.Secondo questa stima infatti, la città dove si è registrato il più alto aumento della quota di affitto per una stanza singola ècon ilseguita dacon il, mentre l’unica in controtendenza rispetto alle altre con unadel canone di locazione èIl motivo del rincaro, secondo Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it, è da rintracciarsi nell'elevata domanda di affitti da parte di studenti e lavoratori fuori sede, tale daGuarda anche:Fra tutte leprese in considerazione dalla stima, quellaper quanto riguarda gli affitti sia di camere singole che doppie, è sicuramente, mentresono i due capoluoghi siciliani diIn generale, la media dei costi 2019 per l'affitto di una stanza singola, divisi per città, sono i seguenti:Per poter avere un quadro completo ed esaustivo dei costi inoltre vi proponiamo anche la media dei costi, sempre aggiornati al 2019, di unanelle medesime città appena considerate: