L'Amatriciana è specialità UE: ecco finalmente la vera ricetta

La ricetta dell'Amatriciana Tradizionale stabilita dall'UE

guanciale di tipo Amatriciano dal 18 al 30%

pecorino di tipo Amatriciano o Pecorino Romano DOP del Lazio grattugiato

passata di pomodoro e/o pomodori pelati in pezzi (Polpa) dal 69 all’81%

olio extravergine d’oliva

sale

vino bianco

peperoncino

pepe

aglio

cipolla

pancetta

Chi non ama la? C'è ancora tra di noi chi si batte sulla ricetta autentica: aglio e cipolla vanno nel sugo? Pancetta o guanciale? Parmigiano o pecorino? Beh, le versioni spesso sono differenti e i cuochi la "personalizzano" come piace di più. Tuttavia c'è una novità: ora la ricetta è stata inseritae non si dovrà più litigareLa denominazione 'Amatriciana Tradizionale' è stata inserita nel. La decisione è stata pubblicata sulla. Il periodo regolamentare per presentare opposizione dopo la pubblicazione della domanda di registrazione, nel novembre 2019, è scaduto e la specialità è ora tutelata a livello Ue, come riporta Ansa Europa - AgriUE Secondo quanto stabilito, il carattere tradizionale dell’Amatriciana dipende sia dagli ingredienti usati che dal metodo di preparazione originato nei territori dei Monti della Laga. Ma quali sono gli ingredienti della vera Amatriciana? Eccoli di seguito.Assolutamente vietati, invece: