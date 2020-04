Guerre Sannitiche - cronologia

Guerre Sannitiche

La conquista della Magna Grecia

Nel IV secolo a. C. :1) dal 343 al 341 a. C. guerre senza vincitori né vinti2) dal 326 al 304 a. C. guerre per il controllo su Napoli.I Sanniti erano militarmente preparati, bellicosi e abili nel loro territorio montuoso. Nel 321 a. C. : episodio delle “Forche Caudine” dove i Romani furono costretti a passare disarmati sotto un giogo formato dalle lance sannite.Seguirono alcuni anni di tregua che Roma sfruttò per riorganizzare il suo esercito.- le legioni passarono da due a quattro- la struttura oplitica (pesante per l’ambiente montuoso) fu sostituita da un’organizzazione più agile e basata sui manipoli (due centurie ognuno).- strategia di accerchiamento dei Sanniti, attraverso un’alleanza militare con popolazioni confinanti.- fondazione di colonie nel territorio a confine con i nemici- costruzione della via Appia, per convogliare rapidamente i rifornimenti- le ostilità si riaprirono nel 316 a. C. e, dopo alterne sconfitte e vittorie, i Sanniti chiesero la pace nel 304 a. C.Nel III secolo a. C. :3) dal 298 al 290 a. C. Roma contro alleanza di Sanniti, Etruschi Galli ed Umbri.Le due fondamentali vittorie romane furono:- a nord, a Sentino, nelle Marche- a sud, ad Aquilonia, in CampaniaNel 290 a. C. i Sanniti si arresero e stipularono una pace che li rendeva alleati di Roma.Tra il V ed il IV secolo a. C. le colonie della Magna Grecia avevano combattuto continue guerre le une contro le altre e si erano, in tal modo, molto indebolite.