Roma - Guerre dal VI al III sec. a. C

Guerre di Roma dal VI al III sec. a. C.

L’ Italia nelle mani di Roma

1) Dal 509 al 504 a. C. : Roma contro Porsenna. Nel 508 a. C. gli Etruschi vengono scacciati da Roma: probabilmente il re estrusco Porsenna vuole riavere il potere su Roma ma, alla fine dei 5 anni di guerra, ne esce sconfitto.2) All’ inizio del V secolo a. C. : Roma contro la Lega Latina. I conflitti durano per qualche anno e si concludono nel 496 a.C. nella Battaglia di Regillo con il Patto di Cassio del 493 a. C. (Foedus Cassianum)3) Nel V secolo a. C. : Roma contro Equi e Volsci. Nel 430 a. C. i romani vinsero e si assicurarono l’effettivo controllo di gran parte del Lazio.4) Dal V al IV secolo a. C. : Roma contro la città di Veio (Etrusca). La città di Fidene, era un punto strategico per il controllo del mercato del sale. I Veiesi la vogliono conquistare ma i romani si oppongono e vincono. Fidene e Veio sono assoggetati a Roma.5) Nel IV secolo a. C. : Roma contro i Galli (Celti). I Celti boi conquistarono la Felsina(Bologna) mentre i Celti sènomi attaccarono la città di Chiusi. In seguito si diressero verso Roma ( con Brenno) che, nel 390 a. C. venne invasa e saccheggiata. Non era mai successo un fatto così grave e su questo episodio nacquero molte leggende tra cui:- “ I romani si sono rifugiati in cima al Campidoglio presso cui vi erano delle oche sacre e, durante la notte, i Galli hanno tentato un attacco, sventato grazie alle oche che, con i loro schiamazzi, hanno svegliato i difensori”.- Gli storici sono dubbiosi che sia esistito in capo militare di nome Brenno, quindi anche questa figura può essere una leggenda.Sanniti → montanari (tra Abruzzo e Campania). Non avevano attività che li potessero mettere in contatto con la civiltà. Fino a quando, a Cuma, arrivarono i Greci e gli Etruschi, momento in cui i Sanniti entrano in contatto con questi due popoli e con i Romani (che hanno esteso il loro dominio).