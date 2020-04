Rivoluzione neolitica - Schema e date

Rivoluzione neolitica

Animali : allevamento

Piante : agricoltura

La ceramica

Innovazioni tecnologiche

Età del ferro

Metalli lavorati – cronologia

- di suini, ovini e galline (cibo) - allevamento di asini, cavalli, bovini, cammelli ed elefanti (cibo+trasporto per lavorare i campi e traino dei carri-invenzione della ruota nel IV millennio a.C.: - il clima, dopo l’ultima glaciazione, nel 10.000 a.C. divenne più caldo e questo causò l’estinzione degli animali abituati al freddo. Perciò non fu più possibile cacciare e l’agricoltura divenne una risposta per soddisfare i nuovi bisogni.- si diffuse in diverse zone del Vicino Oriente Antico. Si espanse poi “a cerchi concentrici” fino a raggiungere l’Europa. Vicino Oriente Antico → Inghilterra:8.000 anni = processo di diffusione molto lento.- si pensa che i primi agricoltori fossero le donne poiché gli uomini si dedicavano prevalentemente alla caccia ed alla raccolta.- nacque dalla necessità di immagazzinare le riserve alimentari (contenitori)- aratro: dissodamento dei terreni per una maggiore produttività - ruota: per spostamenti più facili e meno faticosi - metallurgia (tecnica di estrazione e lavorazione dei metalli): è stata la maggiore innovazione tecnologica del Mondo Antico.dal XIV secolo a.C. al 1.200 a.C. → Gli Hittiti sono in grado di lavorare il ferro (Anatolia). 1200 a. C → La società Hittita crolla (sconfitta dai nemici esterni “i popoli del mare”): la tecnologia della lavorazione del ferro si diffonde nel bacino del Mar Mediterraneo.5.000 a. C. : sviluppo metallurgia del RAME2.500 a. C. : sviluppo metallurgia del BRONZOXIV secolo a. C. : sviluppo metallurgia del FERRO