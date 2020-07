Ceramiche di fine Neolitico

Verso la fine del Neolitico medio le ceramiche depurate rientrano nello stile di Serra d’Alto le cui ceramiche manifestano un gusto barocco che si esprime sia nelle decorazioni dipinte molto complesse, sia nelle anse molto elaborate.Gli elementi di presa:- Manico: ha un solo attacco sul corpo del vaso- Ansa: ha due attacchi- Presa: sporgenza di un vaso che si prende con due ditaNel Neolitico medio anche le ceramiche del nord Italia, pur essendo in impasto, presentano una certa originalità.Infatti si tratta della facies dei vasi a bocca quadrata (tre stili decorativi: geometrico-lineare, meandro-spiralico, a incisioni e impressioni)Nel neolitico superiore si ritorna a ceramiche quasi del tutto prive di decorazione.A sud c’è la facies di Diana (Lipari) con vasi non decorati. La ceramica è soprattutto in impasto e le superfici sono spesso di colore rosso.Al nord e al centro c’è la facies di Chassey-Lagozza, con vasi quasi sempre senza decorazione.Alla fine del Neolitico iniziano a cambiare le modalità di utilizzazione del bestiame e quindi si verifica anche un potenziamento dell’agricoltura. Il bestiame di grossa taglia non viene più usato solo per la carne ma anche come mezzo di trazione. A partire dal neolitico superiore si diffonde l’aratro in agricoltura, che comporta alcune conseguenze.