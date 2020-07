Concetto di preistoria

Il termine preistoria indica il periodo delle manifestazioni culturali umane prima dell’apparizione dei documenti scritti. Alla luce di questo ci viene da pensare che la preistoria sia qualcosa “fuori” della storia. In realtà essa rappresenta una fase essenziale nella vicenda della specie umana, oltre che prevalente in termini quantitativi rispetto alla storia.Le società preistoriche hanno in comune un’organizzazione di tipo prestatale e preurbano, quindi non molto complesse dal punto di vista dello sviluppo sociale, economico, politico.Nella fase più antica siamo in presenza di “bande”, cioè gruppi privi di differenziazioni sociali permanenti e a bassissimo sviluppo della tecnologia, mentre nella fase finale del periodo nascono società con un’organizzazione socioeconomica più complessa che anticipano gli sviluppi urbani. Per riferirsi a quest’ultimo tipo di situazioni si utilizza il termine protostoria, che in Italia corrisponde all’età del bronzo e del ferro. L’approccio alla protostoria si differenzia anche perché qualche volta si può far ricorso a fonti miti-storiche (cioè racconti mitici che conservano elementi utili alla ricostruzione storica) o a fonti storiche indirette (documenti scritti prodotti da civiltà evolute che trattano di contemporanee di tipo preurbano).Tra i processi evolutivi e storici fondamentali della preistoria e protostoria vi sono:1.L’ominazione2.La neolitizzazione3.L’emergere di società differenziate dal punto di vista sociale, economico e politico4.Rivoluzione urbana