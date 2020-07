Australopithecus africanus

Tra il genoma dell’uomo (Homo Sapiens) e quello dello scimpanzè è stata dimostrata una strettissima affinità genetica.I numerosi resti fossili hanno permesso di definire diverse specie di ominidi. La più antica è lo sahelanthropus tchadensis (6 milioni di anni fa).È stato ritrovato ad Afar (Etiopia) uno scheletro dell’australopithecus afarensis (africa orientale, 4-3 milioni di anni fa).Si tratta di una donna, detta Lucy. Il buono stato di conservazione ha permesso di farsi un’idea complessiva dell’evoluzione delle diverse parti del corpo.Successivo è l’australopithecus africanus (sudafrica 3-2,4 milioni di anni fa)L’australopiteco è considerato ominide soprattutto perché in comune con l’uomo ha l’andamento bipede. Tuttavia ha un volume cerebrale ridotto, forte prognatismo, bassa statura, braccia lunghe.L’andamento bipede offriva diversi vantaggi:- Possibilità di avvistare cibo e predatori da lontano- Possibilità di usare le braccia per portare la prole e il cibo- Possibilità di correre in maniera più agevole nella savana. L’ambiente caldo dell’Africa ha reso necessaria una termoregolazione. Risolta tramite la perdita del pelo e lo sviluppo di ghiandole sudoripare.A partire da 2,5 milioni di anni fa appaiono i resti attribuibili al genere Homo, e con essi inizia un processo di encefalizzazione stimolato dall’attività di produzione di strumenti in pietra scheggiata.