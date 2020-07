Teatro del XIV secolo e Cid

Il teatro del XIV secolo e il Cid

Cornelius e Racine sono noti per la tragedia. Il CID è l'eroe spagnolo per eccellenza perché ha combattuto e fermato l'invasione di musulmani, saraceni e arabi. La tragedia di Cornelius, infatti, ha a che fare con questo personaggio, ma con un aspetto storico non molto particolare. Cornelius ha attraversato più al monaco per tutto il XVII secolo e sarà nel suo tempo, che precede Luigi XIV, lo scrittore più famoso.Diventa molto famoso grazie a una tragedia che sarà enorme, ma con l'arrivo di Luigi XIV sarà sostituito da un altro drammaturgo, Jean Racine, che è di una generazione più giovane. La prima parte della vita di Corneille è caratterizzata dall'enorme successo di questo lavoro del CID, ma verso la fine sarà piuttosto contestata e criticata.Per cominciare, i due protagonisti sono Rodrigue e Chimène. Siamo nella Spagna medievale, sono nobili che vivono a corte e quindi fanno parte dell'alta aristocrazia, e si amano, formano una coppia. Ma c'è un problema, il padre di Chimène, ferito e sfidato dal padre di Rodrigue e basato sui codici di comportamento della nobiltà, Rodrigue dovrebbe accettare un duello perché c'è un'offesa al suo nome (la cosa più importante per la nobiltà e quindi non può perdonarla): per cancellare questa offesa e guardare alla sua reputazione deve combattere. Se questo duello non avesse luogo l'onore della sua famiglia sarebbe compromesso, perché mostrerebbe codardia e paura. Al contrario, deve dimostrare valori eroici come il coraggio. In questo caso, quindi, il suo comportamento determina la sua reputazione. Ma il padre di Rodrigue è malato, quindi non è in condizione di combattere. Così sempre sulla base dei codici della nobiltà, che qualcuno in famiglia, in questo caso il figlio, che deve combattere al suo posto. La questione, quindi, non è personale, ma familiare. Questo è il nome della famiglia che deve essere difeso e protetto e l'offesa che deve essere vendicata. Ma Rodrigue ha un problema. È coraggioso e forte e non ha paura di combattere, ma il problema è il rapporto d'amore tra lui e Chimène, perché il suo antagonista è solo suo suocero. Così se perde il duello perde allo stesso tempo l'importanza del suo nome, e quindi del suo onore; ma se vince il duello perderà la donna che lo ama, perché Chimène non può certo continuare ad amare l'uomo che ha ucciso suo padre. Il dilemma alla radice di tutte queste tragedie è l'amore e l'onore. Rodrigue, quindi, deve scegliere se difendere e proteggere il suo nome e il suo onore o il suo amore Chimène. Dopo qualche riflessione, sente che l'onore della sua famiglia è più importante. Così combatte e vince il duello, uccidendo il padre di Chimène. In quel momento si verifica la stessa situazione. Ora è stata Chimène, che ha dovuto vendicare la morte del padre. C'è un altro problema, perché Chimène è una donna e quindi non può combattere, ma deve cercare un cavaliere. Inoltre riflette se vuole davvero uccidere il Rodrigue che ama. Ma anche lei giunge alla stessa conclusione: non può amare l'assassino di suo padre, quindi deve difendere il suo nome a sua volta. Interviene questo cavaliere, Sanchez. Dopo tutto questo, c'è un evento che interrompe la tragedia: l'invasione araba della Spagna. Quindi dobbiamo difendere la pace e quindi il duello deve aspettare perché c'è la guerra. Così troviamo una pausa e poi veniamo a sapere che la guerra è finita, che Rodrigue ha trionfato e ritorna come un eroe nazionale trionfante, come il Cid. Riprendiamo la questione, e così Rodrigue il Cid dovrebbe affrontare il duello. Ma il re, non vuole rischiare la morte di Cid. Il re vuole impedire il duello e cerca un modo per proibire il combattimento. Sospetta che in realtà Chimène, ami ancora Rodrigue. Ha il sospetto che Chimène, non voglia veramente la morte di Rodrigue, ma che lo abbia fatto per difendere il suo nome e per rispettare i codici della nobiltà. Il re vuole verificare se questo è vero, e va a casa di Chimène, e annuncia che abbiamo finito il duello, e che Rodrigue è morto, per vedere la sua reazione. Dovrebbe essere felice ma al contrario Chimène si dispera e il re ha la prova che ama ancora Rodrigue e che ha chiesto la sua morte solo per difendere il suo nome e così autorizza il matrimonio. Il re dichiara la sua autorità e il suo onore è salvo. Quindi, in conclusione, c'è un lieto fine.