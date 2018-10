Siglio de Oro

Siglo de Oro

• Il Siglo de Oro rappresenta uno dei momenti più floridi per tutta la Spagna a cavallo tra metà del Cinquecento e metà del Seicento a livello artistico e culturale.• Oro e argento provengono dalle colonie americane e si fanno largo delle emergenti personalità artistiche tra cui pittori comee scrittori come• Miguel de Cervantes in questo periodo pubblica “” e ““ opera che esprime il dramma dell'uomo dell'epoca legato agli ideali cavallereschi ma anche attratto dal etica borghese e dal successo economico.• Dal punto di vista socio-economico si registra una forma di• L'agricoltura è ancora legata aled è esclusa da innovazioni tecniche delle altre zone d'Europa tanto da dover importare cereali per la scarsa produzione.• La nobiltà rimane legata agli, contraria alle attività imprenditoriali e dedita solo alla carriera militare ed ecclesiastica.• I ceti produttivi sono impoveriti dalla pressione fiscale e le imprese non sono in grado di competere con l'estero.• Le ricchezze delle colonie della Spagna servivano a pagare i Filippo II pertanto è costretto a indebitarsi con i banchieri europei e a dichiarare per tre voltetrascinando nella propria rovina finanziaria anche i Fugger.• In questo periodo si verifica anche un aumento dell'