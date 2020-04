La Regina Anna Stuart d’Inghilterra

La regina Anna è stata l’ultimo sovrano della dinastia Stuart il cui regno è stato uno dei più importanti degli ultimi secoli della dinastia britannica. Nata nel 1665, essa rimase sul trono dal 1702 al 1714, anno della sua morte. In questi dodici anni, l’esercito inglese conseguì delle importanti vittorie militari, mentre il Parlamento, nel 1707, siglò l’ Atto di Unione con la Scozia da cui nacque il regno di Gran Bretagna (un’idea del suo predecessore Guglielmo III, ma realizzata sotto il suo regno).Se essa è poco ricordata o quasi dimenticata, mentre altre regione sono ben presenti nella storia è dovuto al fatto che Anna non aveva una grande personalità. Era una donna debole, insicura, malata e si tropo a ricoprire la più alta carica inglese proprio in un momento delicato della storie dell’Europa. Sposata con Giorgio di Danimarca e di Norvegia, non ebbe figli perché una grave malattia da cui era afflitta le procurò dodici aborti ai quali si unirono altre disgrazie. Fu proprio la mancanza di eredi che determinò il passaggio dalla dinastia degli Stuart a quella degli Hannover. Non appena salì al trono, essa nominò John Churchill – antenato di Winston Churchill, duca di Marlborough e marito della sua più cara amica Sarah, cavaliere dell’ordine della Giarrettiera e comandante in capo dell’esercito. Egli riportò grandi vittorie militari nelle guerra di successione spagnola che vide allearsi inglesi, olandesi e austriaci contro la Francia. Durante il regno della regina Anna, si affermò in modo definitivo il sistema bipartitico.Essa sosteneva i tories, la corrente che contraddistingueva i partigiani della corona e della chiesa anglicana. I tories si opponevano ai whigs che ambivano ad un potere monarchico limitato dal parlamento e al principio della tolleranza religiosa. Nel XIX secolo il partito tory si trasformò nell’odierno partito conservatore, mentre i whigs costituirono il partito liberale. La sua amica, Sahra Marlborough, parteggiava per i whigs e questa divergenza politica ad essere la causa del dissidio sempre più marcato fra le due donne. Alla regina Anna si deve anche la regolamentazione del copyright, o “statuto di Anna”; in virtù di tale norma, nel 1710, l’Inghilterra si dotò della prima legge europea sul diritto d’autore. Morì a soli 49 anni: negli ultimi la sua salute era talmente peggiorata da non permetterle più l’uso delle gambe.