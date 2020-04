Protestantesimo e luteranesimo

Ci furono vari tentativi di riforma della chiesa nel medioevo, visto che sia Papa che ecclesiastici erano accusati di tradire il messaggio della chiesa perché: affermavano movimenti eretici, pensavano solo ad accumulare ricchezze e non predicavano la povertà, ma altri predicatori erano presenti e confermavano che la chiesa era morta corrotta e la maggior-arte di questi furono uccisi.Lo Stato della chiesa era come gli altri regni, aveva una ricchissima corte come il territorio che occupava il regno del Papa che con gli ecclesiastici e re praticava il nepotismo, infatti, i Papi erano sempre familiari di personaggi molto importanti o gli stessi personaggi importanti.Cominciò anche la vendita delle indulgenze nella quale i poveri ammettevano i peccati e pagavano per scontare meno pene una vota morti ma con l'arrivo di Martin Lutero che rimase scioccato da tutto ciò, tutto cambiò. Lutero propose una nuova dottrina che non prevedeva tutta quella corruzione ma solo un rapporto sincero con dio e senza "tramiti". La nuova dottrina aveva grandissime differenze tra quella cristiana cattolica e non fu accettata dal Papa ma a Lutero non importava...il 31 ottobre del 1517 Martin Lutero appese le 95 tesi della sua dottrina alle porte della cattedrale di Wittemberg, fu questo l'ufficiale atto di nascita del protestantesimo. Successivamente fu convocato a roma dal Papa ma lì non andò al contrario della convocazione da Carlov a Worms. Lì scoprì che però la sua polemica si era conquistata la simpatia di molti principi tedeschi che non volevano più pagare tasse al Papa. Lo scontro diventò armato e nel 1531 Carlov mosse le truppe verso i principi luterani ma nel 1555 decisero di istituire la "pace di augusta" che consisteva nella libertà religiosa per i principi ma la popolazione avrebbe dovuto seguire la religione del principe che governava la loro terra. Nel caso non avessero appoggiato la loro religione potevano emigrare e perdere tutti i loro beni. La Germania si divise: a nord i protestanti e a sud i cattolici.