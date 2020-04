Progetto e viaggio di Colombo

Il progetto di Colombo

Il viaggio di Colombo

Il 17 aprile 1492, Isabella e Ferdinando si impegnarono a finanziare le spedizioni di Cristoforo Colombo, che era convinto che navigando verso Occidente avrebbe raggiunto l'Oriente per arrivare in Cina. Il loro obiettivo era di portare in Europa le spezie indiane. Colombo affermò più volte che il suo progetto era la ricerca dell'oro che gli sarebbe servito a finanziare una nuova crociata e a conquistare il Santo Sepolcro.Cristoforo Colombo era nato nei pressi di Genova nel 1451. Nel 1484 espose il suo progetto a Giovanni (re del Portogallo) ma il comitato di Lisbona dichiarò che il viaggio era inattuabile, perché Colombo aveva sbagliato alcuni calcoli sulle dimensioni del mondo quindi nessuna nave avrebbe potuto raggiungere il Giappone, navigando verso Occidente senza scali.Colombo nel 1486 si rivolse ai sovrani di Spagna e si recò al porto di Palos. Siccome i marinai di Palos avevano compiuto atti di pirateria a danno delle navi portoghesi, la comunità fu obbligata a pagare un'ammenda e a offrire 2 navi (caravelle di piccola stazza) a Colombo. Le due navi si chiamavano la Pinta e la Nina poi lui noleggiò un nave più grande, la Santa Maria. Le due caravelle furono poste al comando di due fratelli e la terza nave da Colombo. Partirono da Palos il 3 agosto del 1492,la navigazione in mare aperto durò 33 giorni e il 12 ottobre 1492, comparve all'orizzonte la terra che Colombo denominò San Salvador. Gli europei furono accolti da un gruppo di indigeni, gli indios; Colombo arrivò in altre isole più grandi come Cuba e Hispaniola (Haiti). Un gruppo di marinai castigliani cercarono di impadronirsi di alcune donne e gli indios uccisero tutti gli europei. Nel febbraio del 1493 le due caravelle fecero ritorno in Spagna, allestirono una flotta di 20 navi che si recarono nel Nuovo Mondo. Colombo era convinto d'aver trovato le Indie e si cominciò a mormorare che le terre occidentali fossero isolotti privi di importanza economica, così il prestigio di Colombo subì un colpo mortale tanto che la sua figura fu dimenticata.