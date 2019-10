Prima Rivoluzione inglese - 1642

La Prima Rivoluzione inglese

Contrasto religioso

Puritani

Contrasto politico

1628

La Petizione dei Diritti

Diritti del parlamento

Diritti dei cittadini

Contrasto economico

Carlo I

1625

Scozia

ribellione

1640

CROMWELL

PYM

1641

La Grande Rimostranza

Laud

Stratford

Cavalieri

Teste rotonde

Fasi della guerra

Marston Moore

Ironsides

New Model Army

1645

Naseby

Nelsale al poteree tenta di rendere il potere assoluto, quindi si scontra con la società:La chiesa inglese è Anglicana. Si sviluppano i, dei calvinisti radicali che voglio una chiesa pura, senza elementi legati alla chiesa cattolica. Vogliono una chiesa presbiteriana come quella scozzese.Nelvi è uno scontro politico con il parlamento che presenta un documento: “” con cui viene chiesto che vengano rispettati i diritti del parlamento e dei cittadini da parte del re.: diritto di approvare le tasse: diritto di avere un processo davanti ad un tribunaleI ceti produttivi accusano il re di intromettersi e privilegiare alcune imprese.Chiedevano invece che la monarchia favorisse tutti i ceti che la rendevano così ricca.Nelsale al potere Carlo I, figlio di Giacomo I.Intanto inscoppia unae Carlo I ha bisogno di soldi per mantenere l’esercito.Allora convoca il parlamento per far approvare la proposta di imporre delle tasse.Nelprendono posizione dei puritani, tra cuiche si oppongono.Allora Carlo I scioglie il parlamento.Siccome non riesce a reprimere la rivolta in Scozia, riconvoca nelil parlamento, detto “Parlamento lungo” il quale presenta un documento di protesta: “” in cui il re viene rimproverato e accusato di:Abuso di potere;Aver imposto tasse ingiuste;Aver limitato la libertà dei sudditi;Aver concesso privilegi commerciali;Arresti arbitrari.Il parlamento richiede:Di approvare la nomina dei consiglieri del re: Così i consiglieri del re sono graditi al parlamento;Che il re debba fondarsi sulla legge comune: Così il re non è la fonte della legge.Il parlamento cattura dei consiglieri del re tra cui, un arcivescovo consigliere del re che stava rafforzando la chiesa anglicana, eIl re approfitta di una rivolta che stava scoppiando in Irlanda tra cattolici e protestanti. Arma l’esercito, ma al posto di muoverlo verso l’Irlanda lo muove verso il parlamento.Di conseguenza anche il parlamento forma un esercito.Si schierano i Cavalieri e le Teste Rotonde:Si schierano dalla parte del re, difensori della chiesa anglicana e dalla monarchia.Principalmente aristocratici.del paese.Sostenitori del puranesimo, appoggiati dai ceti intermedi e dalla piccola nobiltà () e dai contadini (). Sud e Est del paese.Il parlamento prevale grazie aireclutati da Cromwell che diventa capo di un nuovo esercito:: un esercito di volontari organizzato tramite assemblee in cui si discuteva di politica. Vicecomandante:Vittoria del parlamento: il re viene consegnato al parlamento.