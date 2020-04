Nascita della Potenza spagnola

Dopo la disfatta del 1477, Maria di Borgogna, figlia di Carlo il Temerario, offrì la propria mano all'imperatore Massimiliano d'Asburgo. Gli Asburgo, che erano solo interessati alla regione danubiana, si trovarono in aperta competizione con il regno di Francia. Per fronteggiare questa competizione l'imperatore cercò nuove alleanze e nel matrimonio combinato fra i due principi, gli Asburgo ebbero una saldissima rete di parentele, che si estendeva da un capo all'altro dell'Europa.Il regno di Spagna è il risultato dell'espansione del regno degli Asburgo e di Castiglia. Questi due regni avevano adoperato la reconquista, cioè avevano espulso i musulmani dalle terre che gli arabi avevano conquistato. L'evento decisivo della storia della Spagna fu il matrimonio che nel 1469 unì Isabella (regina di Castiglia) e Ferdinando (re di Aragona).La Corona spagnola volle presentarsi come garante di una fede cattolica rigorosa e pura; il primo simbolo fu l'inquisizione che serviva per colpire gli eretici e coloro che mostrassero segni di nostalgia per la loro fede originale. Ferdinando e Isabella si sforzarono di completare la Reconquista, dedicarono ogni sforzo per occupare Granada, l'ultimo Stato musulmano in terra di Spagna. La campagna fu condotta in modo efficace, espugnando una a una le fortezza difensive e distruggendo le campagne così che Granada fosse privata di ogni possibilità di rifornirsi e l'1 gennaio 1492, la città si arrese.