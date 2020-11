Biografia di Maria Stuart

Nata a Linlithgow, l’8 dicembre 1542;

Fu regina di Scozia dal 14 dicembre 1542 al 24 luglio 1567;

Regina consorte di Francia dal 10 luglio 1559 al 5 dicembre 1560;

Regina d’Inghilterra nell’epoca in cui Elisabetta I non fu riconosciuta come legittima erede di Enrico VIII;

A soli nove mesi venne consacrata per diritto divino;

Scappò dalle guerre anglo – scozzesi;

Cresciuta in un ambiente colto e raffinato della corte francese di Caterina de’ Medici;

Ebbe un’ottima educazione, anche se non riuscì ad approfondire gli studi in ambito politico, dal momento che, essendo regina consorte di Francia, non avrebbe avuto potere effettivo;

Quando morì il primo marito, Francesco II, re di Francia, tornò in Scozia, dove l’attendeva lo scontro con la nuova religione calvinista, che venne istituita durante la sua assenza;

Scappò in Inghilterra, pensando di essere aiutata dalla cugina cioè dalla regina protestante Elisabetta I d’Inghilterra, che però la imprigionò per circa vent’anni;

Durante questi vent’anni, divenne l’anima del cattolicesimo inglese;

Furono fatti molti complotti per assassinare Elisabetta e far salire al trono Maria;

Divenne, quindi, il simbolo vivente della Controriforma;



Venne sacrificata nella lotta tra la Spagna cattolica di Filippo II e l’Inghilterra protestante di Elisabetta I;

Fu condannata a morte;

Il suo unico figlio, Giacomo VI di Scozia e d’Inghilterra, fu il primo re britannico che riunì i domini scozzesi a quelli inglesi.

Giovinezza in Francia

Maria Stuarda inviata in Francia nel 1548 per trascorrere i suoi successivi tredici anni alla corte dei Valois, in cui i suoi parenti, ovvero i Guisa, regnavano sugli ultimi membri di questa dinastia;

inviata in Francia nel 1548 per trascorrere i suoi successivi tredici anni alla corte dei Valois, in cui i suoi parenti, ovvero i Guisa, regnavano sugli ultimi membri di questa dinastia; Enrico II si offrì per proteggerla e crescerla;

Il 7 agosto 1548, la flotta francese inviata da Enrico II salpò da Dumbarton per andare in Francia portando Maria Stuart;

Era accompagnata da un piccolo entourage formato da due signori; due fratellastri; dalle “quattro Marie”, ovvero quattro bambine della stessa età della regina di Scozia, tutte con lo stesso nome, Maria, erano figlie delle famiglie più nobili scozzesi: Beaton, Seton; Fleming e Livingston;

ricevette la migliore istruzione;

Aveva la padronanza di molte lingue le più importanti erano: francese, latino, greco, spagnolo, italiano e la lingua scozzese;

Imparò a suonare due strumenti: il liuto e il virginale;

Le venne insegnato anche: la prosa, la poesia, l’equitazione, il ricamo e la caccia con il falcone;

Il 24 aprile 1558 si sposò con Francesco;

Rispetto a Maria, Francesco era ritenuto immaturo;

Il 1° luglio 1559, Enrico II durante una giostra, rimase ferito da una scheggia di una lancia e morì il 10 luglio;

Maria divenne la regina consorte di Francia con Francesco che divenne re come Francesco II.

Il ritorno in Scozia e la divisione religiosa

Maria Stuarda sbarcò a Leith il 19 agosto 1561;

sbarcò a Leith il 19 agosto 1561; L’educazione che ricevette in Francia le aveva donato molti talenti, ma non la capacità di affrontare la pericolosa e complicata situazione politica scozzese di quel tempo;

Essendo devota cattolica romana, fu guardata con sospetto da molti dei suoi sudditi, anche da Elisabetta;

La Scozia, infatti, era divisa tra le fazioni cattoliche e quelle protestanti, in quest’ultime era presente come leader il fratellastro illegittimo di Maria Stuarda , Giacomo Stewart;

, Giacomo Stewart; John Knox, un riformatore calvinista, predicò contro Maria, condannandola per l’ascolto della messa, la pratica della danza, per degli abiti troppo elaborati e molte altre cose, reali o immaginarie che fossero;

Maria, da tutte queste condanne, non riuscì a difendersi;

Tuttavia, nominò il fratellastro come suo principale consulente;

In questo, ella palesò la lacuna di un potere militare rispetto ai lord protestanti;

Così, si unì a Giacomo nella distruzione del capo della fazione cattolica, Lord Huntly, nel 1562;

Nel dicembre 1561 furono presi degli accordi per far incontrare le due regine d’Inghilterra, Elisabetta e Maria, a York o Notthingam, nell’agosto o settembre 1562;

Elisabetta, però, inviò Sir Henry Sidney a luglio per cancellare l’incontro a causa della guerra civile scoppiata in Francia;

Nel 1563, Elisabetta tentò un’altra via per neutralizzare Maria Stuarda , suggerendole di sposare Robert Dudley, conte di Leicester, del quale Elisabetta si fidava, in quanto si riteneva che fosse un suo favorito o comunque un amante, qualcuno che avrebbe potuto controllare facilmente;

, suggerendole di sposare Robert Dudley, conte di Leicester, del quale Elisabetta si fidava, in quanto si riteneva che fosse un suo favorito o comunque un amante, qualcuno che avrebbe potuto controllare facilmente; La sovrana inviò un ambasciatore per riferire a Maria la proposta di Elisabetta di sposare Dudley ma Maria rifiutò.

L'abdicazione e la prigionia

Il 24 aprile 1567 Maria Stuarda visitò per l’ultima volta suo figlio Giacomo, che aveva solo dieci mesi;

visitò per l’ultima volta suo figlio Giacomo, che aveva solo dieci mesi; Durante il suo ritorno a Edimburgo, venne rapita da Bothwell e dai suoi uomini e condotta al castello di Dunbar, dove quest’ultimo abusò di lei;

Il 6 maggio ritornarono ad Edimburgo e, dopo il tempestivo divorzio di Bothwell, il 15 maggio, presso il palazzo di Holyrood, Maria lo sposò, in quanto costretta, con il rito protestante;

La nobiltà scozzese si rivoltò contro i due e sollevò un esercito contro di loro;

Si confrontarono, senza nessuna battaglia, a Carberry Hill il 15 giugno, poiché Maria accettò di seguire i lord a condizione che essi la reinsediassero sul trono, lasciando andare Bothwell;

Bothwell fu incarcerato in Danimarca e morì nel 1578 in prigione;

I lord non mantennero questa promessa infatti riportarono Maria ad Edimburgo e la imprigionarono nel castello di Loch Leven;

Tra il 18 giugno e il 24, abortì due gemelli;

Il 24 luglio del 1567 fu costretta ad abdicare al trono scozzese in favore di suo figlio, Giacomo, che aveva solo un anno

Il 2 maggio 1568 Maria Stuarda scappò da Loch Leven, riuscendo a radunare un piccolo esercito e gettandoli in battaglia;

scappò da Loch Leven, riuscendo a radunare un piccolo esercito e gettandoli in battaglia; Dopo la sconfitta, il 13 maggio, si rifugiò in Inghilterra, sulla base di una lettera della cugina Elisabetta che le prometteva aiuto;

Quando Maria entrò in Inghilterra il 19 maggio, fu imprigionata dagli ufficiali di Elisabetta a Carlisle;

Fu trasferita nel castello di Bolton a luglio 1568 dove vi rimase fino al gennaio 1569, quando fu reclusa nel castello di Tutbury;

Dopo alcune discussioni in riferimento alle modalità con cui processare Maria, Elisabetta ordinò un’inchiesta e, nonostante l’inizio del processo fu ritardato a causa di due complotti, si svolse a York dall’ottobre del 1568 fino al gennaio del 1569.

L'esecuzione

Avvenne l’8 febbraio 1587 presso il castello di Fotheringhay, Maria Stuarda morì all’età di 48 anni;

morì all’età di 48 anni; Sul patibolo erano presenti le sue dame, Elizabeth Curle e Jane Kennedy, che l’aiutarono a spogliarsi, rivelando un sottabito rosso cremisi, ovvero il colore della passione dei martiri cattolici, scelto apposta dalla regina, la quale davanti ai protestanti inglesi voleva morire da martire cattolica;

Il momento della decapitazione fu brutale perché il capo della regina si staccò solamente al secondo colpo;

Dopo la morte, la sovrana subì l’umiliazione da parte della “ostensio” davanti la folla;

Elisabetta morì nubile, senza figli quindi sul letto di morte designò re d’Inghilterra il figlio di Maria, Giacomo Stuart, di religione protestante.

