Filippo II - Organizzazione dello Stato

• Nel 1556abdica e sale al trono suo figlio Filippo II che eredita Spagna,colonie americane Paesi Bassi, Franca Contea e territori in Italia.• Filippo II si mostra da subito molto diverso dal padre, si stabilisce definitivamente nel grande complesso delle Escorial a Madrid a differenza di Carlo V che, ossessionato dal sogno Imperiale, visitava costantemente tutte le aree del suo regno.• Filippo II si orienta verso una forma di, si autoproclama campione della fede Cattolica riservandosi il, privilegio che gli consentiva di scegliere i vescovi dei suoi domini.• Per tutto il corso della sua vita sarà ostacolato dalle• L'amministrazione del suo regno era basata su consigli, corrigedores e cortes• Ilo affiancavano dell'attività di governo ma spesso i loro ruoli si sovrapponevano causando la paralisi dell'azione regia. Tra i consigli più importanti annoveriamo il consiglio di guerra,il consiglio di stato, il consiglio delle Indie e d'italia.• Ilera un vero e proprio strumento di repressione politica ideologica di minoranze oppositori.• Ierano funzionari le cariche venivano messi in vendita per rimpinguare le casse dello stato.• Leerano delle assemblee rappresentative stabilmente riunite con il compito di presentare petizioni al sovrano e a sentire alle imposte composte da rappresentanti del clero nobiltà e rappresentanti delle città.