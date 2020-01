Europa nel XVII secolo

Nel XVII secolo si verificarono dei cambiamenti nella società di Antico Regime da un punto di vista delle risorse, della politica e dell'economia. Vi furono infatti cambiamenti nell'agricoltura, collegati alla società e, di conseguenza, alla politica, che è in relazione interdipendente con la cultura.Nel 1700 avvenne la Guerra dei sette anni, tra Francia e Inghilterra, il quale fu un avvenimento chiave, poiché permise definitivamente all'Inghilterra di affermare la propria egemonia; e inoltre perché le conseguenze di questa guerra portarono alla rivoluzione americana e francese.In questo periodo l'Europa si espanse territorialmente per ottenere una maggiore influenza sul mondo. Infatti, l'impero ottomano si avviò verso il declino, allo stesso modo l'impero cinese e quello giapponese; l'unico impero che riuscì a fermare il proprio declino fu l'impero russo, il quale intraprese una politica assolutista. Il modello di dominio europeo influenzava, quindi, anche zone extraeuropee, però perse potenza militare. Gli Asburgo d'Austria persero il loro potere, dato che la Spagna diventò dei Borbone, tuttavia essi sono eletti, per tradizione, imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. Con la loro decadenza, la quale terminò nel 1918, come l'impero ottomano, gli Asburgo lasciarono spazio allo stato prussiano, che emerse grazie al re Federico II il Grande.La corrente che caratterizzò questo secolo fu l'Illuminismo, che vede come maggiori esponenti Cesare Beccaria, Rousseau, Montesquieu, Kant e Voltaire. Fu un'epoca che mise al centro della propria riflessione la ragione, intesa come divulgazione, in cui fu di grande importanza l'Enciclopedia di Diderot, che aveva come obbiettivo portare a tutti la conoscenza scientifica: la medicina, la filosofia, la matematica, la fisica, ecc.Kant definì l'illuminismo come la fuoriuscita dell'uomo dalla condizione di minorità che deve imputare a se stesso, nell'opera “Che Cos'è l'Illuminismo” datata 1784. Tuttavia ci sono diverse declinazioni e pensieri riguardo a ciò.