Dopo la Rivoluzione Francese (2)

Alla fine della Rivoluzione Francese in Francia si instauro' il governo del DirettorioLa Francia era in guerra con l'AustriaIl Direttorio allora chiamo' un giovane ufficiale, nato in Corsica, Napoleone Bonaparte, e gli affido' il compito di guidare l'Armata d'Italia, cioè quella parte dell'esecito Francese la cui missione era quella di colpire l'Austria invadendo l'Italia; i Francesi, nel frattempo, attaccarono l'Austria anche puntando su ViennaNapoleone Bonaparte sconfisse gli Austriaci e nel 1796 entro' a Milano

Nel 1797 gli Austriaci furono costretti a firmare il TRATTATO Dl CAMPOFORMIDO) con cui i Francesi ricevette dall'Austria la Lombardia e la Repubblica di Venezia fu ceduta all'Austria; Nizza e la Savoia vennero ceduti alla Francia dal regno di Sardegna (che era alleato con l'Austria)

Napoleone creo' nei territori italiani occupati, la Repubblica Cisalpina e la Repubblica Ligure

Voleva diffondere le idee e le riforme della Rivoluzione Francese

Più' a sud formò la Repubblica Romana (1798) e il papa fu condotto prigioniero in Francia

Poi Napoleone invase il Regno di Napoli e formo' la Repubblica Partenopea (1799)



Campagna d'Egitto

La Francia era in pericolo

Dopo aver sconfitto l'Austria Napoleone vuole attaccare la Gran Bretagna: nel 1798 salpo' per l'Egitto (che faceva parte dell'impero turco ma era molto importante per le rotte commerciali inglesi; in Egitto passavano le navi inglesi che andavano nelle loro colonie di OrienteLa flotta di Napoleone venne distrutta nella battaglia di Abukir dall'ammiraglio Orazio Nelson mentre invece, a terra, l'esercito francese si impose sugli InglesiNel 1799 pero' i Francesi vennero sconfitti ovunque in Europa e in Italia decaddero le RepubblicheNapoleone rientrò in Francia dall'Egitto. Il 9 ottobre 1799 Napoleone, appoggiato da alcuni membri del Direttorio attuò un colpo di stato Egli assunse pieni poteri e si proclamò primo consoloe(era appoggiato dall'esercito, dalla borghesia e dalla popolazione); emano' una Costituzione che stabiliva che Napoleone avesse tutto il potereNapoleone doveva sconfiggere la seconda coalizione antifrancese (Austria, Russia, Turchia e Regno di Napoli)-nel 1800 sconfisse gli Austriaci a Marengo+>l'ltalia del Nord e del centro torno' sotto il controllo FranceseLa Russia e il Regno di Napoli si ritirarono dal conflitto e anche la Gran Bretagna fu costretta a firmare un armistizioLa Francia ricevette il Belgio, l'Olanda e alcune regioni della Germania