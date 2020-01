Assolutismi illuminati

Assolutismo=potere del sovrano senza istituzioni sottopostiilluminato= si rifà agli ideali illuministi: usare la ragione per il fine pubblico (razionalizz)Tre potenze vogliono espandersi a danno di un impero in decadenza, quello ottomano, e possono essere indicate come monarchie illuminate: Russia, Prussia e Austria. I governanti di questi stati presero alcuni provvedimenti che possono essere suddivisi in categorie, ovvero giustizia, istruzione e fisco.Austria: governante: Maria Teresa d'Asburgo, successore Giuseppe IIgiustizia:giurisdizionalismo= tutti gli ambiti in cui lavoravano le istituzioni ecclesiastiche passano allo Stato, questi ambiti erano l'istruzione, la giustizia e la tassazioneabolizione degli ordini religiosi contemplanti con confisca dei beniredazione di un'unica legislazione valida per tuttiredazione del codice penale: norme di giustizia che regolano le violazioni della legge (abolizione della tortura e limitazione della pena di morte)redazione del codice civile, che regola i rapporti tra i cittadiniabolizione della manomorta ecclesiastica1780/1782 abolizione della servitù della glebaIstruzione:istruzione elementare resa obbligatorial'istruzione non era più gestita dai gesuiti, che furono aboliti, ma da degli ecclesiastici funzionari dello statofisco:redazione del catasto: un registro delle proprietà immobili che aveva lo scopo di rendere la tassazione più equaPrussia: governante Federico II di Prussia detto il Grande (1740-1786)giustizia:redazione del codice penale e civileabolizione della tortura e limitazione della pena di morte per due ragioni:non si è sicuri di star torturando il colpevolela tortura spinge alla confessione, se un innocente confessa, il colpevole rimane liberoistruzione:istruzione elementare resa obbligatoriafisco:accentramento burocratico e razionalizzazione del prelievoabolizione di privilegi tradizionali: egli fece un patto con i nobili per cui la nobiltà rinunciò a una parte della propria autonomia finanziando l'esercito, in cui combattevano anche i figli dei nobili ma ottengono la libertà di gestire il contado come meglio credono. Perciò i nobili gestiscono lo stato facendo carriera militare, inoltre gli interessi dello stato coincidevano con quelli della nobiltà, che ha potere amministrativo.RUSSIA: Pietro I il Grande (1688-1725) Caterina II (1762-1796)Pietro I il Grande prese a modello gli assolutismi europei e rese la Russia abbastanza forte da partecipare alla Guerra dei Sette Anni. Fece partire dall'alto lo sviluppo economico come nel colbertismo e prese diversi provvedimenti:sottomissione completa della chiesa ortodossa grazie alla redazione del santo sinodo, ovvero un'assemblea di membri dell'alto clero nominati dallo zarabolizione della duma dei boiardi, tolse quindi ai nobili la loro autonomia e sostituì alla duma un senato di nominati da luipose le basi per la modernizzazione della Russia vincendo la guerra con la Svezia e ottenendo così l'accesso al Mar Baltico, utile per il commercio e le guerre, perciò costruì una flotta.Europeizzazione dell'istruzione, il popolo era invitato a studiare all'estero, e insegnanti europei erano invitati a insegnare in Russiaelaborazione della tavola dei ranghi, un elenco di ranghi sociali che corrispondono alla posizione amministrativa e giudiziaria degli individui, per cui la società era immobileCaterina II fu un'altra zaressa e mise anch'essa in atto provvedimenti riguardanti fisco e giustiziagiustizia:tentativo fallito di unificare la giustizia con un unico codice di leggifisco:al codice di leggi unico si oppose la nobiltà, e la sovrana ottenne solamente l'incamerazione di alcuni beni della chiesa ortodossa sopprimendo alcuni monasteriNel 1780 circa i nobili ricevettero la carta della nobiltà, che riestese i privilegi aristocratici perché la Russia necessitava di qualcuno che controllasse i suoi terreni, data la grande estensione di questa nazione.La Russia rimase arretrata per tre motivi:la servitù della gleba fu abolita solo nel 1863i nobili avevano molto poterevi era poco interesse nell'attività commerciale