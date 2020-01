Situazione del Sacro Romano Impero dopo la morte di Federico II

Dopo la morte di Federico II si determinò in Germania un periodo detto di interregno, dove nonostante la mancanza dell’imperatore non si giunse a una situazione di anarchia per la particolare organizzazione dello stato tedesco, caratterizzato da un ordinamento dello Stato non centralizzato, poiché diviso in diverse parti con un certo grado di autonomia.