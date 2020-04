Scontro tra Chiesa e Impero

All'origine della lotta per le investiture

Nell'Alto Medioevo il potere politico e religioso non erano attribuiti a due figure diverse. Le aree di influenza di Impero e Chiesa si intrecciavano e a volte si sovrapponevano. Nei suoi territori l'imperatore imponeva anche i suoi poteri ecclesiastici. Per limitare il potere dei grandi feudatari laici, che trasmettevano per via ereditaria i feudi e agivano in modo sempre più indipendente dal sovrano, quest'ultimo iniziò a legare a sé vescovi e abati, e giunse a controllarne direttamente la nomina.Vescovi e abati, oltre che a ricavare denaro dalle terre, esercitavano su di esse competenze civili: amministravano la giustizia, riscuotevano le tasse e reclutavano proprie milizie. Quest'intreccio di poteri si manifestava anche a alto livello ecclesiastico: il pontefice, oltre al potere spirituale, deteneva anche il potere temporale. Dall'VIII infatti, grazie a donazioni di sovrani e nobili, si costituì lo Stato della Chiesa, cioè l'insieme dei territori controllati del papato (l'intero Lazio e parte dell'Italia centrale, tra cui Romagna, Umbria e Marche).Nel 962 Ottone I decise che l'imperatore aveva la facoltà di approvare l'elezione dei nuovi pontefici. Un'azione così marcata non poté non avere una reazione da parte della Chiesa. Dall'inizio del XI secolo ebbe inizio la cosiddetta lotta per le investiture. Tale denominazione deriva dal fatto che l'assegnazione dei feudi a vescovi e abati comportava una vera e propria investitura da parte dell'imperatore. Il primo episodio di tale lotta fu la convocazione del concilio lateranense del 1059: in quell'occasione, infatti, il Papa Niccolò II decretò che da quel momento in poi l'elezione del pontefice sarebbe spettata a un collegio di cardinali e anche tutte le altre nomine ecclesiastiche sarebbero state a carico della Chiesa.