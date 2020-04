Resistenza e reazione dell'Impero bizantino

Gli arabi conquistarono buona parte del territorio dell'Impero d'Oriente: Siria, Palestina, Egitto, Cipro e Rodi, Cartagine e Gibilterra. L’impero bizantino resiste in Asia Minore. Gli arabi erano decisi a impadronirsi di Costantinopoli, caduta la capitale, il resto dell’Impero Bizantino avrebbe dovuto sottomettersi.Nel 674 ci fu l’assedio di Costantinopoli, per terra e per mare che durò 4 anni ma alla fine la spedizione fallì e la flotta araba venne distrutta grazie all'uso del fuoco greco. Gli arabi ritentarono la conquista di Costantinopoli nel 717 ma furono sconfitti ancora una volta. Nel 739 infine l’imperatore Leone III distrusse il loro esercito ad Akroiros.Fu così bloccata l’espansione araba da parte dei Bizantini. A partire dalla prima metà del VIII secolo ci fu una grave crisi religiosa che si apre quando nel 726 imperatore Leone III proibì il culto delle icone cioè delle immagini sacre e ne ordino la distruzione. Inizia così il periodo dell’iconoclastia. Nell’842 il culto delle icone venne ripristinato dalla regina Teodora. Dopo la grave crisi religiosa della lotta iconoclasta, nel 867 salì al trono la dinastia macedone, che con Basilio I, Niceforo Foca e Basilio II riconquista molti territori e dà vita a un lungo periodo di prosperità.