Progetto riformatore di Federico Barbarossa

L’elezione di Federico primo detto il Barbarossa è frutto dell’accordo fra le casate di Baviera e Svevia, esponenti delle fazioni guelfe e ghibelline tedesche, che si accordarono sulla sua elezione e sulla spartizione territoriale della Germania. Dopo aver ribadito la propria autorità in terrific tedesco, Federico decise di procedere in Germania.La situazione sociopolitica era a lui favorevole, infatti da un lato c’era il papa che voleva ribadire il proprio controllo su Roma messo a rischio dalle rivolte popolari, dall’altro i grandi feudatari che volevano contrastare il potere dei comuni, dall’altro ancora le città lombarde che vedevano il potere di Milano espandersi. Per questo convoco una prima dieta, assemblea, a Roncaglia dove ribadiva il fatto che le regalie (potere del re di imporre tasse e battere moneta.. ecc) spettassero a lui come anche il controllo sui feudatari. Ovviamente i comuni italiani insorsero, in particolare Milano che venne messa al bando. Poi si diresse verso Roma dove fece catturare il capo rivolto che venne giustiziato come eretico e venne incoronato imperatore da Alessandro III. Tuttavia una nuova rivolta popolare lo costrinse a fuggire e il papa dovette ritornare a trattare con i suoi alleati tradizionali, i normanni. Federico voleva costruire un impero universale e per questo convocó a Bresançon una nuova dieta dove furono invitati anche esponenti del clero e i re di Francia e Inghilterra. Il messo papale che poi sarebbe diventato papa ovviamente non era d’accordo con questa idea di supremazia.Dopodiché Federico si recò nuovamente in Italia, ma prima indisse una nuova dieta a Roncaglia, dove parteciparono anche esponenti dei comuni e feudatari,nonché giuristi dell Università di Bologna per dare supporto alla sua tesi universalistica. Quindi lui affermò nuovamente che le regalie erano di sua competenza, che avrebbe mandato suoi magistrati e Messi nelle città e che dovevano cessare le ostilità fra una città e l'altra. Solo i comuni che avevano collaborato furono privilegiati. Per questo alcune città lombarde si ribellarono e proprio per questo vennero assediate da quelle che avevano invece collaborato. Intanto a Pontida stava nascendo la lega lombarda formata da Cremona, Brescia,Bergamo e Mantova, che avevano il supporto della lega veneta, del papa, dei normanni e dei veneziani. Lo scontro principale avviene a Legnano dove giocó un ruolo fondamentale il carroccio e Federico si vide costretto a fare alcune concessioni, dapprima con la chiesa con l’accordo di Anagni e poi con la pace di Costanza con i comuni dove concedeva le regalie ma si assicurava la possibilità di modificare la nomina dei magistrati e il diritto di frodo ovvero avere denaro e beni di necessità ogni 10 anni oltre che il giuramento di fedeltà. Intanto aveva convenuto un matrimonio con Costanza d’Altavilla, erede al trono normanno, creando così l’impero più grande dai tempi di Roma.