Problema del male e della salvezza dei catari

I catari e il problema del male

I catari e il problema della salvezza

Perseguitato dalla Chiesa, il movimento valdese rimase una minoranza e non riuscì mai a diffondersi su vasta scala. Una sorte ben diversa ebbe il catarismo, che fece seguaci in tutta europa ma, soprattutto, si impose nella Francia del Sud. I catari erano profondamente turbati dalla presenza del Male, al punto di sostenere che un mondo come il nostro, in cui esiste tanta sofferenza, non poteva essere opera di Dio.Al contrario, la realtà poteva essere stata creata solo da Satana. Dio, secondo i catari, aveva creato solo le anime: il diavolo,invece,era riuscito a incarcerarle nei corpi, a far vivere agli umani un ciclo perenne di reincarnazioni. I catari rifiutavano l'Antico Testamento e sostenevano che il Padre di Gesù non aveva nulla a che fare con la divinità che aveva creato il cielo e la terra, come si dice nella genesi.A un certo punto della storia, per salvare le anime prigioniere della materia, Dio aveva inviato Cristo; questi però, secondo i catari, non aveva assunto un corpo reale e solo apparentemente aveva patito sulla croce. Non essendo morto, Cristo non aveva salvato gli uomini dalla sua passione. Però, aveva offerto a essi un insegnamento capace di riportare le anime in cielo, sfuggendo al perpetuo ciclo di reincarnazioni voluto da Satana. Anche se il lusso era guardato con disprezzo, i catari non rifiutavano né il denaro né il profitto. Tutti i buoni cristiani, infatti, dovevano esercitare un'attività manuale con la quale mantenersi. Spesso essi si riunivano in comunità simili ai monasteri; la differenza stava nel fatto che le case dei catari non erano isolate rispetto alla comunità sociale.