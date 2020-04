Principi, condottieri e politica dei principi italiani

Principi e condottieri

La politica dei principi italiani

L'affermazione dei principati si intreccia con la diffusione delle truppe mercenarie; infatti signori e principi sentivano d'avere il bisogno di eserciti fidati e di condurre campagne militari. In un primo momento si offrirono soprattutto soldati stranieri. Più tardi si fecero avanti anche inglesi, successivamente nacquero anche dei condottieri italiani, figure di alto livello sociale che guidavano gli eserciti.In un primo tempo i contratti duravano un anno e i soldati avevano bisogno di una base dove alloggiare; la soluzione fu trovata quando il condottiero divenne signore del territorio stesso, in modo che i soldati potessero alloggiare nelle sue terre. Le due figure di principe e condottiero, col tempo, si fonderanno e si sovrapporranno.Molti signori e principi conquistarono e conservarono il potere, attraverso delitti, compiuti anche contro i loro stessi parenti. Come i mercanti cercavano di porre rimedio alle azioni immorali che spesso commettevano in nome del profitto, così i principi cercarono di rimediare ai crimini costruendo chiese e istituendo ospedali. Si stava facendo strada un atteggiamento più laico e distaccato dalla religione: una mentalità in cui le esigenze della vita terrena assumevano più peso rispetto alla prospettiva della vita eterna.