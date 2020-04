Nascita delle università

Le università sono la scuola medievale più importante, le altre scuole sono: quella palatina, legata al palazzo di Carlo Magno; quelle monacali e quelle episcopali. Carlo Magno aveva sentito l'esigenza di educare i figli dei nobili e quindi aveva affidato ad Alcuino di York il compito di costruire la scuola palatina. All'interno di questa scuola vi erano 3 gradi: leggere, scrivere e conoscere la bibbia; conoscere le 7 arti liberali, quelle del trivio e del quadrivio; lo studio approfondito delle sacre scritture.Le scuole monacali, sono invece legate ai monasteri, come la scuola Benedettina, dove era presente la regola "orat et labora", che significa prega e lavora. All'interno delle scuole monacali erano presenti gli amanuensi che copiavano a mano i testi sacri.Le scuole episcopali erano situate nelle cattedrali e servivano ad educare i sacerdoti. Nell'11° secolo nacquero le prime università, che inizialmente erano soltanto delle associazioni di studenti e maestri. Le prime università in Italia furono a Salerno e Bologna, la prima era di medicina, la seconda di diritto. Nacque presto anche l'università di Parigi, dove si studiava teologia. All'interno dell'università si poteva quindi studiare diritto canonico o civile, medicina e teologia, che era la facoltà più elevata dell'epoca. Le lezioni erano così strutturate: si leggeva un testo, si ponevano delle domande sull'argomento in modo da far iniziare una discussione che sarebbe stato il maestro a concludere.