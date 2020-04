Mondo del feudalesimo

La struttura politica fondamentale di tutto il mondo medievale fu il vassallaggio. L'uomo del Medioevo fu in primo luogo un vassallo (servitore), cioè era legato per mezzo di un vincolo privato a una persona più potente e agiva in nome di un rapporto di fedeltà. Il signore concedeva al vassallo protezione e i mezzi per vivere, in cambio, il vassalo prestava al signore vari servigi, specialmente militari.Il signore legava a sè il vassallo per mezzo di un beneficio, che consistette sempre più spesso in una porzione di territorio. In origine il vassallo godeva soltanto delle rendite di quel terreno, che continuava ad appartenere al re e poteva essere revocato e riassegnato a un altro vassallo in qualsiasi momento. Ma intorno alla metà dell'XI secolo queste assegnazioni divennero ereditarie e per indicarle si usò sempre più spesso il termine feudo, che in origine indicava la quantità di bestiame che il capo clan attribuiva a chi gli rendeva servizio. Poichè la parola feudo era passata a indicare il terreno assegnato dal sovrano a un vassallo e alla sua famiglia in via irrevocabile, solo dalla metà dell'XI secolo si può parlare propriamente di feudalesimo. Il feudalesimo fu un'istituzione di origine germanica. Esso cominciò a profilarsi agli inzi del VII secolo e divenne successivamente, con Carlo Magno, la struttura portante del regno franco e poi del Sacro romano impero. Il beneficio feudale veniva concesso durante una cerimonia pubblica e solenne detta investitura, che comportava un preciso rituale.La cerimonia era costituita da gesti carichi di valore simbolico: le mani del vassallo racchiuse in quelle del signore, il bacio sulla bocca fra i due e una breve formula con la quale il suddito donava al signore la sua persona, ovvero faceva omaggio. Il legame che si creava era vincolante fino alla morte, e violarlo, era il più grave dei delitti: una fellonia che disonorava chi se ne macchiava, privandolo di ogni diritto. All'interno del sistema feudale, le chiese e i monasteri ricevevano spesso donazioni o lasciti di terreni. In questo modo si formarono vasti latifondi ecclesiastici. Fu così che le istituzioni ecclesiastiche ottennero per intervento dei re alcune immunità: esenzione dal pagamento di un tributo. Inoltre, gli enti ecclesiastici potevano contare sull'aiuto di potenti vassalli, ai quali concedevano terreni in cambio di protezione. Anche la chiesa all'interno del nuovo impero assunse una grandissima importanza economica, politica e sociale, oltre che religiosa e culturale. Questo condusse alla morte dello stato, perchè l'amministrazione, la burocrazia e l'esercito, furono sostituiti da una fitta rete ma disorganica di rapporti personali di dipendenza. Questa rete comprendeva tutta la società, anche gli strati più bassi. Inoltre il sovrano, insieme alla concessione delle terre, aveva iniziato a delegare anche alcuni poteri pubblici. Il feudalesimo riuscì quindi a sostituire i poteri dello stato.