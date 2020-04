Diritto romano e diritto barbarico

Nei Regni romano-barbarici iniziò il confronto tra due culture: quella antica e raffinata dei Romani d’Occidente, quella più semplice, rozza, spesso feroce, ma più giovane ed energica dei Barbari. All’inizio più che un incontro tra le tradizioni dei due popoli ci fu uno scontro, questo perché c’erano differenze non indifferenti.Per esempio i Latini eliminarono la divisione sociale tra patrizi e plebei, mentre tra i Germani restò. La società romana era complessa in quanto necessitava di numerose e varie leggi, mentre la società barbarica era semplice in quanto si basava su una netta distinzione sociale e sull’affermazione del diritto di proprietà. Le famiglie nobili barbare si riunivano e sceglievano dei capi che votavano il re, come nel senato romano, invece le varie attività lavorative erano riservate agli schiavi e agli uomini liberi non nobili, che combattevano anche nell’esercito sotto la guida dei nobili.Per i romani diritto significava: io subisco un torto e chi fa il torto viene punito dallo Stato. Nel diritto dei barbari vigevano ancora una serie di norme sulla gestione autonoma della legge, per esempio la parola faida che è uccisione per vendetta (la parola faida deriva dal tedesco): ognuno difendeva la propria famiglia e se qualcuno commetteva un torto si aveva la possibilità di decidere come punire la persona che l’ha commesso. L’altro metodo utilizzato era la ordalia, quando si subiva un torto si sfidava chi l’aveva causato con un duello o con le prove col fuoco (camminare sui carboni ardenti, tenere un oggetto bollente in mano) e chi vinceva era colui che secondo loro era stato scelto dagli dei.Il diritto romano è alla base del diritto del mondo occidentale.